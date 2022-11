Sexta-feira é dia de happy hour na CASACOR Sergipe

O happy hour desta sexta-feira, dia 25, está garantido no espaço do Prainha Bar, na CASACOR Sergipe. Além de conhecer e se encantar com os 32 ambientes assinados pelos mais renomados arquitetos, designer de interiores e paisagistas de Sergipe, os visitantes ainda poderão desfrutar de boa música, bons drinks e um cardápio especial.

Nesta sexta-feira, a CASACOR funciona das 16h às 22h e todos estão convidados para comemorar a chegada do final de semana. A música fica por conta do Dj Dourado, das 19h às 22h.

Os ingressos para desfrutar desta experiência estão à venda através da plataforma Byinti (https://casacorse.byinti.com/#/event/ingressos-casacor-sergipe-2022) e na bilheteria do evento. A 2ª edição da CASACOR Sergipe, maior mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo das Américas, acontece até o dia 11 de dezembro, no Castelinho, casarão do século XX, localizado na av. Gen. Calazans, 352, no bairro Industrial, em Aracaju. A CASACOR está aberta para visitação de terça-feira a domingo.

Serviço CASACOR Sergipe 2022

O quê: A 2ª edição da CASACOR Sergipe, maior evento de arquitetura, design e paisagismo das Américas, acontece até o dia 11 de dezembro, em Aracaju.

Onde: Castelinho – Av. Gen. Calazans, 352 – Industrial, Aracaju – SE, 49065-510

Horários: De terça a sábado, das 16h às 22h, e domingos das 14h às 20h

Bilheteria online: https://casacorse.byinti.com/#/event/ingressos-casacor-sergipe-2022

Valores dos ingressos:

Terça a quinta: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Sexta a domingo: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia)

Fotos: Gabriela Daltro

Assessoria de Imprensa