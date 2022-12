Nova edição da CASACOR Sergipe já está confirmada para o segundo semestre de 2023

A 2ª edição da CASACOR Sergipe chegou ao fim e foi um sucesso. Os 46 profissionais entregaram projetos incríveis, evidenciando o infinito particular de cada um. Durante os 37 dias da mostra, o público pode conferir ambientes originais, cheios de identidade e emoção. A boa notícia é que a CASACOR Sergipe 2023 já está confirmada e acontece no segundo semestre do próximo ano.

O lançamento oficial da CASACOR Sergipe 2023, a entrega do Troféu Serigy – premiação que coroa os melhores profissionais desta edição – e o lançamento do anuário, serão no dia 12 de janeiro, no Restaurante Prainha. O diretor da mostra em Sergipe, Carlos Amorim, adianta que o Castelinho será novamente palco do maior evento de arquitetura, paisagismos e designers de interiores das Américas.

“O lugar é maravilhoso, mas ficou esquecido por um tempo. O bairro Industrial do ponto de vista urbanístico, ainda que não viva seus melhores momentos, é um bairro extraordinário, bem implantado, que está sendo redescoberto, então, sobre todos os aspectos urbanísticos, social e arquitetônico propriamente dito, a casa é um achado”, afirma

Carlos que sem dar muitos detalhes, fala que a próxima edição terá muitas novidades.

“É provável que permaneça o mesmo número de ambientes, mas o layout será totalmente diferente. Estamos pensando também em promover intercâmbios de profissionais de outros estados, uma prática muito relevante, mas vamos dar início aos detalhes do planejamento no começo de 2023”, diz.

Sobre a edição deste ano, que desta vez aconteceu em seu formato tradicional, Amorim conta que o evento mobilizou a indústria do estado e as grandes cidades sergipanas. Que diferente da CASACOR em outros estados, os planejados e o mobiliário foram feitos em Sergipe, e não importados.

“Foi um grande sucesso. Primeiro porque os profissionais se engajaram e houve uma resposta que não é comum em outros estados, que foi o engajamento da indústria local. Além dos lojistas e das empresas do segmento, a indústria local participou com surpresas incríveis, a exemplo de uma pedreira feita com uma pedra super especial, que foi usada na CASACOR. Então, a gente teve esse engajamento, profissionais excepcionais em qualidade e para o Brasil foi uma grande surpresa. Devo dizer que essa CASACOR Sergipe foi um dos eventos importantes do Brasil no ano de 2022. Das mostras que acontecem no país, a CASACOR Sergipe foi um evento tipo A”, enfatiza o diretor.

A participação e a aceitação do público sergipano também foi outra marca positiva desta edição da CASACOR Sergipe. De acordo com Carlos, os sergipanos gostam de coisas bem executadas e o nível de acabamento dos projetos, gerou identificação entre os visitantes.

“A CASACOR é um evento num nível de acabamento e num padrão especial, e o sergipano reconheceu isso. O nível de acabamento da CASACOR Sergipe, Bahia, Rio de Janeiro e Minas Gerais é muito alto. E o sergipano gosta de coisas muito bem feitas, o capricho no fazer é uma regra e acho que ele se encontrou aqui. Outra coisa importante é que os ambientes tinham tendência, luxo, mas também tinha artesanato e arte local, arte erudita e popular de muito boa qualidade. Isso gera identificação, traz muito do viver cotidiano, contemporâneo e atual de Sergipe”, explica.

Experiência positiva

A professora, Vanessa Gonzaga, foi uma das visitantes da CASACOR e ficou encantada com a beleza e qualidade dos ambientes. “Eu sou natural de Santa Catarina e lá sempre visitei a CASACOR com minha mãe e minha irmã, e esse ano eu tive a oportunidade de visitar o evento aqui onde moro agora, e fiquei deslumbrada e muito feliz em ter esse evento aqui em Sergipe”, afirma.

Os profissionais também falaram da experiência única e desafiadora que viveram nesta edição da CASACOR. Gustavo Leão, arquiteto com mais de 10 anos de carreira, conta que a sensação é de dever cumprido e expectativas alcançadas.

“A CASACOR tem know how, tem uma história de 35 anos e quando ela chega em uma cidade, ela ratifica que aquele lugar tem uma arquitetura de qualidade, com padrão CASACOR, com bons projetos, e uma boa leitura de arquitetura. Chegar em Aracaju é afirmar que existem profissionais excelentes, de altíssimo grau, que podem fazer projetos de qualidade aqui e em qualquer lugar do mundo, para atender o mercado”, afirma Leão.

Quem também ficou realizada ao participar da CASACOR foi a arquiteta Aline Dantas. Ela, que é especializada em projetos corporativos, topou o desafio e espera ansiosa pela próxima edição. “Adequei minha agenda para participar da CASACOR, tive uma rede de apoio maravilhosa e fiquei muito satisfeita com o projeto que entreguei, mas o que foi melhor, foi o encontro com as pessoas. O elenco é muito eclético, tem muitos tipos de experiências e ao mesmo tempo o trabalho é muito alinhado. O nível é muito alto, eu já esperava isso, mas me surpreendi com o que vi aqui e me inspirei muito durante esses dias. Estar na CASACOR foi fantástico”, conclui Dantas.

CASACOR Sergipe

A segunda edição da CASACOR Sergipe aconteceu entre os dias 4 de novembro e 11 de dezembro no prédio do Castelinho, casarão do século XX, localizado no bairro Industrial, em Aracaju. Nesta edição foram 32 ambientes, assinados por 46 profissionais que se inspiraram no tema Infinito Particular, para criar projetos requintados, valorizando o bem estar físico e espiritual.

A CASACOR é reconhecida como a maior e mais completa mostra de arquitetura, designers de interiores e paisagismo das Américas. Anualmente, o evento reúne renomados arquitetos, designers de interiores e paisagistas em 27 praças nacionais e mais seis internacionais.

