Senac/SE firma parceria com a Lutchi Cafés para curso de ‘técnicas de barista’ durante o Natal Iluminado

Na manhã desta sexta-feira, 4, o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade, recebeu na sala de reunião da instituição, o empresário Antônio Mendonça Souza Brito, da Lutchi Cafés. O encontro, que contou com a presença de diretores da Fecomércio, do diretor Regional do Senac/SE, Marcos Sales; do gerente da Divisão de Educação Profissional (DEP), Adalberto de Souto, e do gerente do Bistrô Cacique Chá, Alberto Oliveira, foi para assinar um contrato de parceria para o ‘Natal Iluminado’.

A Lutchi Cafés ofertará os produtos que serão utilizados para o curso de ‘Técnicas de barista’ e ainda vai disponibilizar um profissional especializado em cafés de alta qualidade para ministrar palestras, expor portfólios, vídeos e apresentações práticas. O curso acontece no período de 16 de novembro a 6 de dezembro, que acontecerá na unidade móvel, instalada ao lado do Restaurante Senac Bistrô Cacique Chá, na Praça Olímpio Campos, Centro de Aracaju.

“Quando temos essas parcerias entre as empresas e o conhecimento da educação profissionalizante, crescem não só as empresas, mas também favorecem o Estado e os cidadãos”, afirmou Adalberto de Souto.

“O curso permitirá ao aluno entender que, além de toda a metodologia que tem em sala de aula, em Sergipe temos produtos de qualidade e que podem agregar valor ao curso que ele está fazendo e a seu próprio trabalho”, destaca José Alberto Correia de Oliveira, gerente do Bistrô Cacique Chá.

Para o empresário Antônio Mendonça, essa parceria é uma oportunidade de mostrar que no estado temos produção de cafés especiais e com isso incentivar um novo paladar.

“O Natal Iluminado remete a família, reunião de amigos e nós acreditamos que este é um momento bastante oportuno para demonstrar nossos produtos, já que somos uma empresa pequena e temos dificuldades de nos apresentar. Queremos que as famílias saibam que estão levando para casa um produto sergipano de qualidade”.

“É uma grande satisfação para todos nós que fazemos o Senac, firmar parceria com uma empresa que é do Estado e que coloca no mercado, produtos de qualidade”, ressaltou Marcos Sales, diretor Regional do Senac/SE.

O presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade, destacou que a entidade é a casa do empresário sergipano e tem o papel de recebê-lo e apoiá-lo.

“A Fecomércio não pode deixar de valorizar o produto da terra. A Lutchi está criando um produto diferenciado, um produto gourmet, que está trazendo algo de bom para nosso Estado. Além da geração de emprego e renda, está trazendo uma excelente parceria para o Natal Iluminado deste ano”.

Também estiveram presentes o superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves e os diretores da Fecomércio/Sesc/Senac, José Raimundo dos Santos e Gildo Antônio Santos.

Lutchi Cafés

A empresa Lutchi Industrial de Café Ltda foi aberta há dois anos, com o objetivo de trabalhar com torrefação e moagem de café, levando produtos de qualidade para a casa dos clientes. A empresa é sergipana e está situada no Distrito Industrial de Nossa Senhora do Socorro.

“Não é fácil empreender em Sergipe, mas é também gratificante. Somos pequenos e estamos firmando parcerias para nos ajudar a chegar a cada lar sergipano. Estamos felizes, eu, minha esposa e nossos dois filhos que estão à frente da empresa, porque era um sonho nosso trabalhar com café e agora estamos realizando esse sonho”, ressaltou o empresário Antônio Mendonça Souza Brito.

