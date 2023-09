Boa Notícia: Rodovia Federal vai passar por Tobias Barreto a BR-349.

O estado de Sergipe tem duas rodovias federais: a BR-101 e a BR-235. Nos próximos anos, o estado deve receber uma nova federal, a BR-349.

A informação vem sendo passada à imprensa pelo superintendente do Departamento nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) em Sergipe, Halpher Luiggi e também pelo Secretário de Representação de Sergipe em Brasília, o lagartense Sérgio Reis.

A nova rodovia terá dois trechos, de aproximados 100km. Um dos trechos será em Neópolis e chegando em Malhada dos Bois, a BR-349 será interligada à BR-101.

O outro trecho será no Centro-sul, passando por Lagarto, Riachão do Dantas e Tobias Barreto, também com uma interligação desta nova rodovia com a BR-101.

Os dois casos estão sendo estudados e a ideia é também aproveitar as rodovias estaduais que já existem nos dois trechos, fazer as adequações e após isso, executar a federalização.

Informações: Portal Itnet