Tobiense e mais quatro indivíduos morrem em confronto com policiais militares da Bahia

A Polícia Militar informou que recebeu informações sobre homens armados comercializando drogas na rua Maria Eunice. Após um tiroteio, um dos indivíduos ficou ferido e foi levado ao Hospital Municipal de Crisópolis. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, segundo a corporação.

Durante as buscas por outros suspeitos envolvidos com tráfico de drogas, houve outro confronto armado, resultando em quatro indivíduos feridos que foram socorridos, mas também não sobreviveram. A corporação relatou a apreensão de uma submetralhadora, uma espingarda, três revólveres, munições, balanças de precisão, cocaína e maconha.

No mês de setembro, pelo menos 46 mortes foram registradas na Bahia em confrontos com as forças policiais, sendo 45 delas indivíduos suspeitos de atividades criminosas, e uma vítima foi um policial federal, o agente Lucas Caribé.