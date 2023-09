Assaltantes sequestram caminhão, mantêm reféns e sofrem acidente em Tobias Barreto

Na madrugada deste sábado (23), aconteceu uma ação criminosa na cidade de Tobias Barreto, quando o motorista de um caminhão foi sequestrado por dois homens encapuzados e armados, resultando em um acidente que teve desdobramentos surpreendentes.

O fato ocorreu no Bairro Pinheiro, quando o caminhoneiro, acompanhado de seu ajudante, saiu de casa com o objetivo de entregar uma carga de confecções na cidade vizinha. Foi nesse momento que eles foram abruptamente abordados pelos assaltantes, que chegaram ao local em um veículo. O motorista do caminhão foi forçado a entrar no automóvel dos criminosos, enquanto seu ajudante permaneceu no caminhão, que era conduzido por um dos assaltantes.

Durante o trajeto, algo inesperado aconteceu: o suspeito que dirigia o caminhão avistou uma viatura policial, o que gerou pânico e resultou em um acidente na Rodovia Antônio Carlos Valadares, nas proximidades do Povoado Boiadeira. O veículo tombou, fazendo com que a dupla de criminosos desistisse do roubo. Eles libertaram as vítimas e empreenderam fuga do local.

A Polícia Militar está investigando o caso e apela à comunidade por qualquer informação que possa ajudar na identificação e captura dos autores deste ato criminoso. Informações relacionadas aos assaltantes podem ser repassadas através do Disque-Denúncia, no número 181. O ocorrido serve como um lembrete da importância da colaboração da comunidade na prevenção e resolução de crimes, garantindo um ambiente mais seguro para todos.

Informações: Portal A8/SE