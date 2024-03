Sergipão: Confira os resultados dos primeiros confrontos do mata-mata

Quatro partidas marcaram a abertura da fase mata-mata do Campeonato Sergipano neste fim de semana. A segunda etapa da competição define as duas equipes que vão para a semifinal enfrentar os já classificados Confiança e Sergipe, e as duas equipes que serão rebaixadas para a Série A2 do Sergipão.

No sábado, as equipes que brigam por uma vaga na fase final se enfrentaram. Dorense e Itabaiana empataram em 1 a 1 no Estádio Ariston Azevedo. Fifio marcou para o Touro, e Vitão igualou para o Tricolor da Serra. A partida de volta será no dia 30, no Estádio Paulo Barreto.

No Batistão, Falcon e Lagarto ficaram no 0 a 0. As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado (23), no Estádio Paulo Barreto.

Na briga no quadrangular do rebaixamento, Atlético Gloriense e América de Propriá empataram em 1 a 1 no Estádio Editon Oliveira. O confronto da volta será no Ivson Ferreira, no próximo sábado (23). Já no duelo entre Olímpico e Carmópolis, no Souzão, os visitantes levaram a melhor, vencendo por 4 a 1. O Carmópolis vai defender a vantagem também no próximo sábado, na Arena Batistão.

