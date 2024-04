Após seis anos, Vitória bate o Bahia e é campeão do Baianão 2024

Após seis anos sem disputar uma final de Campeonato Baiano, o Vitória voltou a erguer a taça neste domingo (7), em plena Arena Fonte Nova lotada, contra seu maior rival, o Bahia.

O Leão da Barra entrou em campo com a vantagem do jogo de ida, quando ganhou por 3×2 no Barradão no último domingo (31). Precisando apenas de um empate, o time comandado por Léo Condé fez seu trabalho de casa e ficou no 1 a 1 (3×4 no placar agregado).

O embate foi marcado pela expulsão de Rezende, após uma falta marcada em Osvaldo, derrubado antes de entrar na grande área para tentar marcar mais um pro Leão. Com o lance, o Tricolor passou sufoco ao precisar jogar com um a menos, mas ainda conseguiu impor seu ritmo e fez boas jogadas, mas sem chegar ao gol. Atualizado às 18h09 Victória Valentina

Vitória empatou com o Bahia por 1 a 1, mas conquistou o título pelo placar agregado (3×4) | Enaldo Pinto/BNews