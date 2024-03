Torcida vascaína já emitiu 45 mil ingressos para domingo no Maracanã

Expectativa é que os ingressos se esgotem nesta sexta-feira (15), podendo bater o recorde de público do Carioca de 2024

Vasco da Gama e Nova Iguaçu vão decidir quem será finalista do Campeonato Carioca na segunda partida das semifinais da competição, no próximo domingo (17), às 16h no Maracanã. Expectativa é que os ingressos se esgotem nesta sexta-feira (15), podendo bater o recorde de público do Carioca de 2024.