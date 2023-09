Sergipano morre durante explosão em metalúrgica no interior de São Paulo

Um sergipano está entre os mortos de uma explosão que aconteceu em uma metalurgica na cidade de Cabreúva, interior de São Paulo, na última sexta-feira (2). Ele era natural de Cristinapólis.

Segundo a prefeitura, que confirmou a informação, o sergipano foi identificado como Fernando Nascimento dos Santos, conhecido como Café, e tinha 25 anos. Além dele, outras vítimas ficaram feridas. Ao menos, mais três pessoas de Cristinapólis estão em estado grave.

Por conta do ocorrido, a prefeitura de Cristinapólis decretou três dias de luto. “Neste momento de dor e consternação, estendemos nossos sentimentos de solidariedade a todas as vítimas e, de maneira especial, à família de Fernando. Que encontrem forças para enfrentar essa perda irreparável. Cristinápolis chora a perda de um de seus filhos, e nossos pensamentos estão com todos aqueles que foram afetados por essa terrível tragédia. Que a memória de Fernando seja honrada e que encontremos forças para seguir em frente juntos, buscando o conforto mútuo em tempos tão difíceis”, disse em nota.