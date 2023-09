Tentativa de homicídio termina com dois mortos e um ferido em São Cristóvão

O jovem ferido foi levado por populares ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse)

Na tarde desta sexta-feira (1º), dois homens foram mortos e um ficou ferido após serem atingidos por vários tiros no bairro Enseada, em São Cristóvão, município da Grande Aracaju, segundo informação da Polícia Militar.

De acordo com a PM, as três vítimas estavam conversando na frente de uma residência, quando um carro branco se aproximou, seus ocupantes desceram e atiraram na direção do grupo. Dois jovens de 23 anos morreram ainda no local e a terceira vítima, de 21, foi levado por populares ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse).

A PM informou ainda que alguns moradores disseram ter visto o mesmo veículo circulando na região durante a manhã e o dono da residência contou que havia saído do local para comprar um salgado quando os disparos aconteceram.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do jovem ferido.

Cotidiano | Por F5 News