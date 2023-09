Banco Central anuncia nova regra para auxiliar as investigações de crimes no PIX

O Banco Central, por nota, confirmou o início da vigência da regra que permite acesso de entes públicos a dados cadastrais de chaves PIX, com o objetivo de auxiliar investigações de crimes relacionados ao meio de pagamento.

De acordo com a autarquia, a iniciativa é fruto da articulação institucional promovida pela Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com o BC.