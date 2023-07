Senac Sergipe lança pregões eletrônicos para aquisição de mais de 300 itens alimentícios

O Senac Sergipe publicou editais de licitação, na modalidade pregão eletrônico, para a aquisição de diversos alimentos e insumos. Referência em educação profissional, um dos segmentos que tem grande atuação é na gastronomia, contando com dois restaurantes escolas e lanchonetes escolas.

De acordo com o assessor de Licitações, Contratos e Convênios do Senac, Herbert Pimenta, o pregão terá mais de 300 itens.

“Serão grandes licitações do Senac, com centenas de itens, que vão desde proteínas, hortifruti, frios, pescados, temperos e tudo mais necessário para o preparo de alimentos. O Senac prima pela qualidade no ensino e no que é servido no Restaurante Escola Senac e no Bistrô Cacique Chá”, ressalta.

A instituição ressalta que o Senac cumpre com rigor as cláusulas contratuais pactuadas, inclusive no que se refere ao pagamento em dia.

“Os pagamentos são efetuados sem atrasos e isso dá tranquilidade aos empresários que têm o Senac como contratante. A licitação ficará disponível 15 dias úteis, para que os interessados acessem, analisem os itens com tranquilidade e participem sem receio que o pagamento atrase ou não seja efetuado”, ressaltou Herbert Pimenta.

O acesso ao teor dos pregões eletrônicos pode ser feito através do site do Senac Sergipe.

“No site já estão publicados os editais, nos quais constam toda a documentação necessária para participar, os prazos que devem ser cumpridos e demais informações. Como são muitos itens, estamos colocando um prazo de consulta que dê tempo de os interessados analisarem todo o teor da licitação”.

A licitação será realizada por meio da plataforma LICITANET. Para mais detalhes, acesse o link: https://transparencia.senac.br/#/se/licitacoes

Senac | SE