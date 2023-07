Senac firma convênio com o Sindicato dos Policiais Civis

A categoria dos policiais civis de Sergipe passa a ter mais uma opção de qualificação profissional, com a assinatura do convênio entre o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac e o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol). O acordo foi firmado na manhã de quarta-feira, 5, com as assinaturas do presidente do Sistema, Marcos Andrade, do diretor Regional do Senac, Marcos Sales, e do presidente do Sinpol, Jean Rezende.

O convênio promove descontos aos filiados ao Sinpol e seus dependentes, para que tenham acesso aos cursos de capacitação profissional e qualificação desenvolvidos no Senac. Segundo o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade, atender ao pleito dos policiais civis sergipanos é importante para o desenvolvimento da Polícia Civil em várias áreas.

“A categoria dos policiais civis é fundamental para a sociedade. Firmar o convênio com o Sinpol é motivo de orgulho para o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, pois ficamos felizes em estimular a evolução profissional da Polícia Civil de nosso estado. Isso nos enobrece por poder ajudar a fazer uma polícia ainda mais humanista com a população”, afirmou Marcos Andrade.

Jean Rezende, presidente do Sinpol, destacou a importância do convênio com o Senac e valorizou a atuação do Sistema Fecomércio em Sergipe, como instituição que é dedicada a promover o desenvolvimento pessoal, profissional e econômico de Sergipe, valorizando a parceria.

“Esse convênio é algo que chega para somar e vejo o compromisso de o sindicato educar o policial civil para que na atividade ele possa prestar um atendimento de qualidade para a população. Nossa profissão é extremamente estressante além de perigosa, o que gera ansiedade e necessidade de tratamentos físicos e psicológicos. Com essa parceria pretendemos ampliar algo que é essencial para a nossa rotina”, disse Jean Rezende, presidente do Sinpol/SE.

“Senac como promotor desse novo momento na vida profissional e pessoal dos policiais, e seus familiares, ratifica a missão em educar. Assertivo o Sinpol em buscar oferta de novos conhecimentos, com isso os profissionais da segurança, como reguladores de conflitos e das relações sociais, estarão ainda mais preparados”, finalizou o diretor regional do Senac, Marcos Sales.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.