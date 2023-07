Brigada de Incêndio do Senac Sergipe passa por treinamento

Nesta segunda-feira, 10, 30 colaboradores das unidades do Senac Sergipe passaram por treinamento para atuar como brigadistas. A formação e treinamento da Brigada de Incêndio atende à Norma Regulamentadora – NR 23, que estabelece medidas de prevenção contra incêndios nos ambientes de trabalho.

De acordo com a técnica de Segurança do Trabalho do Senac, Tatiane da Silva Lima, toda empresa que necessita de liberação de alvará do Corpo de Bombeiros para funcionar precisa ter Brigada de Incêndio.

“O Senac está investido na capacitação desses funcionários para que possam entrar em ação caso ocorra um princípio de incêndio. Neste curso eles aprenderam como manusear os extintores, saber onde estão localizados, manusear hidrantes. O comprometimento do brigadista é amplo. Eles vão ter que atuar na retirada das pessoas e combatendo o incêndio, até a chegada do Corpo de Bombeiros”, explica.

“A Brigada de Incêndio hoje é fundamental para todas as empresas. Geralmente a gente não tem conhecimento nenhum sobre primeiros socorros e como combater o incêndio, como conduzir a saída de pessoas de um local com chamas. E esse treinamento é de fundamental importância para que o brigadista atue com segurança. São aprendizados até mesmo para a vida pessoal de cada um”, destacou Hytallo Júnior Bispo dos Santos, analista de processo educacional da unidade do Senac de Lagarto.

Cleide Pereira dos Santos, do Núcleo Pedagógico do Senac de Aracaju, circula por todos os blocos da unidade e ressalta a importância de ser brigadista.

“Tenho que estar preparada para ajudar os colegas de trabalho e os alunos, caso ocorra algum tipo de incêndio. Neste treinamento, vimos como fazer tudo com segurança. Foram colocações que aprendemos na teoria e depois vimos na prática, o que é de extrema importância”.

Com duração de 8h, o curso para os brigadistas do Senac foi ministrado pelo bombeiro civil Daniel Roger de Ávila Macedo, que também é técnico de segurança no trabalho e resgatista técnico em altura.

“Passamos para todos os brigadistas o que a legislação prevê sobre a Brigada de Incêndio, tanto a parte teórica sobre rotas de fugas, extintores, classes de incêndio, como a parte prática, fazendo o uso de extintores e mangueiras no combate a incêndios”, informou o instrutor.

De acordo com o setor de Segurança do trabalho a atividade de capacitação ocorrerá anualmente.

“A capacitação só pode ser feita por empresas credenciadas pelo Corpo de Bombeiros. A empresa que venceu a licitação foi a Backup, que possui um centro de treinamento no Mosqueiro”, citou a técnica de segurança, complementando a preocupação com a distribuição de brigadistas em todos os setores do Senac.

“Eles estão distribuídos em todas as unidades do Senac, e nos prédios onde há funcionamento nos três turnos, também nos preocupamos em ter algum membro da Brigada de Incêndio, em todos os horários”, finalizou.