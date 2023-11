Senac Sergipe inova e oferta curso que alia Marketing e Moda

Referência no segmento de moda, o Senac Sergipe, inova no portfólio do curso e abre turma para curso de Comunicação Integrada de Marketing na Moda. A formação segue uma tendência de mercado e foi pensada para profissionais que já atuam no segmento e que buscam aprimorar conhecimento sobre estratégias que envolvem a integração de diferentes canais de comunicação, como publicidade, relações públicas, mídias sociais, eventos, merchandising, entre outros, de forma a criar uma experiência de marca.

Com duração de 40 horas, o curso Comunicação Integrada de Marketing na Moda que está previsto para começar em 04 de dezembro com conclusão em 15 de dezembro, se propõe a preparar o profissional para lidar pesquisa de tendências e análise de mercado, planejamento estratégico, comportamento do consumidor, técnicas de negociação, ou seja, trata-se de um profissional estratégico na indústria da moda.

“É um aperfeiçoamento para quem fez algum curso na área de moda, seja personal stylist, estilista, costureiro, ou qualquer pessoa que venha focado para a área da moda e queira empreender, ou ainda começar a trabalhar para vender seus serviços voltados para esse mercado”, conta Karinne Sá, coordenadora técnica de Moda do Senac|SE.

Fashion designer, consultora de moda, marketing e comunicação digital, estilista, modelista e consultora têxtil, Karinne ressalta ainda que o Senac totaliza o mercado de moda autoral e é uma instituição que tem revelado talentos no mercado da moda brasileiro.

“Muitos dos nossos egressos fazem sucesso e têm carreiras consolidadas. Muitos sergipanos estão deixando suas marcas em um mercado que está sempre se reinventando. Quem trabalha com moda sabe o quanto é importante acompanhar esse movimento de buscar, sempre, novos conhecimentos”.

Para o curso de Comunicação Integrada de Marketing na Moda estão sendo ofertadas 15 vagas. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de novembro por meio do site do Senac Sergipe, na plataforma de cursos.

Acesse: http://cursos.se.senac.br/curso/detalhe/39182/comunicacao-integrada-de-marketing-na-moda

Senac|SE