Café com Aprendizagem destaca o alcance social do Jovem Aprendiz

Buscando fortalecer uma cultura de educação profissional e captar oportunidades para a inserção de jovens no mercado de trabalho, o Senac Sergipe, no Restaurante Escola Senac, a primeira edição do Café com Aprendizagem. O evento reuniu representantes de empresas parceiras, com o objetivo de estreitar os laços e mostrar a missão transformadora que o Programa de Aprendizagem tem na vida de adolescentes e jovens.

O projeto do encontro, que contou com a presença do representante da Administração Nacional no Conselho Regional do Senac-SE, André Garcez, foi pensado com base no relatório do Fórum Econômico Mundial, que traz uma perspectiva sobre o futuro do trabalho e as mudanças que pretendem influenciar os negócios e a formação profissional.

De acordo com o Diretor Regional do Senac/SE, Marcos Sales, a iniciativa da instituição em realizar o café foi fortalecer a relação com as empresas parceiras, mostrando o alcance social do Programa de Aprendizagem, que tem o acompanhamento do Ministério Público do Trabalho.

“Um momento de network, para que os representantes parceiros se conhecerem e nós, enquanto instituição de educação profissional, alinhar o que oferecemos de capacitação, de acordo com as demandas de mercado. E para ter efetividade, é bom estarmos todos alinhados ao máximo, com o propósito de preparar melhor os jovens para o trabalho, dando dignidade e oportunidade de uma vida melhor”, ressaltou.

O diretor de Educação Profissional, Adalberto Trindade de Souto, destacou o papel social do Programa de Aprendizagem.

“Debatemos sobre uma ferramenta de inclusão social, muito importante para preparar os jovens para o trabalho. Talvez sejamos o primeiro Senac a realizar um encontro como este, reunindo empresários e outras entidades, para pensarmos juntos neste programa que é, para muitos jovens, um meio de conquistarem o primeiro emprego”.

O Café com Aprendizagem contou com a participação do procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Sergipe (MPT-SE), Dr. Raymundo Ribeiro.

“Esse trabalho que vem sendo realizado pelo Senac está começando a despertar empresas de todo o Estado, para interiorizar a qualificação, a formação profissional de jovens. Acho que hoje chegamos a 70% do Estado e a nossa meta é chegar com o Programa de Aprendizagem a 100% das cidades sergipanas. E o Senac Sergipe é o segundo estado a cumprir a cota destinada à aprendizagem. Isso mostra que a instituição se preocupa com a formação com excelência desses jovens, muitos dos quais, graças ao programa, saíram de situações de extrema vulnerabilidade”.

Transformação

A gerente do Núcleo de Promoção e Relações com Egressos (NPRE), Marileide Martins, enfatizou a importância da presença dos empresários no evento, afirmando que apesar de o Senac captar os jovens, são as empresas que oferecem as vagas de emprego.

“A instituição faz a oferta dos cursos, mas precisamos dos empresários para fazer o Programa de Aprendizagem acontecer. Somente no ano passado, mais de três mil jovens passaram pela Aprendizagem, por meio do Senac. O programa é uma transformação de vidas, são várias histórias, vários relatos de mudança de perspectiva de mundo, de trabalho, da qualidade de vida. O programa tem um alcance social imenso para os jovens e para suas famílias. Recebemos relatos que são de superação, que nos emocionam”, comentou.

Participando da dinâmica feita pelo coordenador dos cursos de Gestão do Senac-SE, Marcos Gonçalves, o representante do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Sergipe (Creci-SE), Henrique Carvalho, reforçou as palavras da gerente do NPRE.

“Temos diversos relatos no Creci de adolescentes e jovens aprendizes que passaram pelo conselho e que realmente fazer parte do programa da aprendizagem mudou a vida deles. Essa parceria do Senac, com grandes empresas e outras entidades é bastante positiva. E quero agradecer, em nome do presidente do Creci, André Cardoso, o convite para que pudéssemos participar deste momento agregador”.

Parcerias de sucesso

Com 23 anos de atuação, a empresa Mulvi, desde que foi fundada, tem parceria com o Programa de Aprendizagem do Senac, conforme destacou a representante da empresa no Café com Aprendizagem, Isvanilde Souza de Melo.

“A cada ano a Mulvi contrata por meio do Programa de Aprendizagem, 20 jovens, e alguns, ao final do contrato, podem ser efetivados. Foi muito importante este momento para que pudéssemos conhecer outras empresas que abrem oportunidades para os jovens e assim prepararmos eles para o mercado de trabalho. Foi uma manhã valiosa e com conteúdo transformador.”

A coordenadora de empregabilidade do Instituto João Carlos Paes Mendonça (IJCPM), Daniele Pereira Santana, falou sobre a expectativa da parceria firmada com o Senac, que viabilizou a preparação de 25 jovens, por meio do Programa de Aprendizagem.

“O instituto já tem essa parceria com o Senac desde a sua fundação, para a realização de cursos e capacitações e agora estamos ampliando, com a primeira turma da Aprendizagem, com 25 alunos, e que tem o acompanhamento do Ministério Público do Trabalho. É muito importante para nós essa credibilidade do Senac no desenvolvimento da juventude que é atendida pelo IJCPM. E neste encontro, tivemos oportunidade de network com empresas que podem absorver esses jovens que passam pelo programa”.

Na avaliação do gerente do Centro de Educação Profissional (CEP) de Aracaju, Antônio Santana, o Café com Aprendizagem atingiu seus objetivos.

“Foi um evento para estreitarmos os laços com o empresariado, que são essenciais para o sucesso do programa, que tem um imenso alcance social. As portas do Senac estão abertas para as empresas, que são a maior razão da existência da nossa instituição, já que preparamos pessoas para o trabalho. E o Programa de Aprendizagem representa para muitos adolescentes e jovens, um resgate de vida, de dignidade, como observamos nos depoimentos trazidos para este encontro, uma prova que o programa atinge seus objetivos”.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

