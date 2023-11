Natal Iluminado: Senac capacitará 270 pessoas nas oficinas realizadas na Carreta Escola

Como a proposta de estimular o empreendedorismo e a geração de renda durante o período natalino, o Senac Sergipe, em parceria com a Secretaria Estadual do Trabalho, iniciou nesta quinta-feira, 9, as oficinas de gastronomia que serão ofertadas na Carreta Escola, instalada na Praça Fausto Cardoso, no Centro de Aracaju. A estimativa é de que até o dia 6 de janeiro de 2024, sejam capacitadas 270 nas 18 oficinas que serão realizadas nos turnos da manhã, tarde e noite, dentro da programação do Natal Iluminado, que será aberto oficialmente no final de tarde do dia 14 de novembro.

De acordo com o secretário Especial do Trabalho e Empreendedorismo do Estado, Jorge Teles, existe uma grande demanda para a formação profissional na área de produtos natalinos.

“Quando pensamos em capacitar pessoas para empreender, lembramos logo do Senac, que sempre faz um excelente trabalho em todo o Estado. Firmamos essa parceria para a realização de diversos cursos durante todo o período natalino, para que os participantes possam garantir uma renda a mais, ainda neste final de ano, seja empreendendo ou procurando um emprego formal, onde já chegará preparado”, ressaltou o secretário do Trabalho Jorge Teles.

“Teremos várias turmas da oficina de Confeitaria Natalina e outras capacitações, por meio do convênio firmado com Governo do Estado, via Secretaria do Trabalho, dentro do Programa 1º Emprego. Nas oficinas realizadas na Carreta Escola, cada turma poderá ter até 15 participantes. O objetivo é preparar os alunos para que possam empreender e ter uma renda extra, ainda neste final de ano e depois passem a ter um meio de ganhar dinheiro”, enfatiza Adalberto Trindade de Souto, diretor do Departamento de Educação Profissional do Senac.

Renda Extra

“Durante a oficina de Confeitaria Natalina, os alunos aprenderão diversos tipos de produtos que podem ser preparados agora no período de Natal, e durante todo o ano. Eles aprenderão a preparar pudim, bolos de frutas com fondant, panetones doce e salgado, a tradicional rabanada, além de outros produtos e várias técnicas para poder aumentar sua renda, seja comercializando ou fazendo ceias natalinas”, destacou o instrutor Célio Batista.

Uma das participantes é a tapioqueira Edja Montes Santos, 45 anos, que comercializa o produto na orla da Atalaia há cerca de 30 anos.

“Estou bastante animada com a oficina, de poder aprender a preparar coisas novas que pretendo comercializar ainda este ano, no espaço da Vila Natalina, que terá lá na Atalaia. Além das tapiocas, quero oferecer outras comidas deliciosas aos clientes”, declarou.

Mônica Anunciação dos Anjos, 46 anos, tira o sustento vendendo alimentos em eventos e feiras livres de Aracaju.

“Trabalho com algodão doce, com maçã do amor e já fiz o curso de manipulação de alimentos. Agora quero aprender a fazer outras comidas, para comercializar aqui na praça, durante o Natal Iluminado. Eu ganho o meu sustento assim, vendendo em eventos. E ninguém trabalha só, sempre tem outras pessoas juntas, ou seja, mais pessoas ganhando o dinheirinho delas. É sempre bom aprender mais”.

O gerente do Centro de Gastronomia e Turismo (CGT) do Senac, José Américo Siqueira, destaca a visão empreendedora do sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

“Mais uma vez o Sistema Fecomércio sai na frente ao firmar essa parceria com a Secretaria do Trabalho, tornando acessível a educação profissional. A proposta é preparar pessoas para que possam garantir o sustento delas e das famílias, com dignidade. Muitas dessas pessoas não têm emprego e fazer um curso profissionalizante representa um meio de ganhar dinheiro e ter a capacidade social reestabelecida”.

Natal Iluminado

O Natal Iluminado 2023 – A Festa das Famílias será aberto oficialmente no final da tarde do dia 14 de novembro, com o acendimento das luzes na Praça Fausto Cardoso. Até o dia 6 de janeiro de 2024, o centro da cidade será palco de apresentações culturais, músicas, brincadeiras, dentre outras atividades, preparadas para receber os visitantes, da capital, de Sergipe e de outros estados.

Senac|SE