Senac Sergipe estuda proposta para adoção de energia renovável nas unidades

O Diretor Regional do Senac Sergipe, Marcos Sales, acompanhado pelo Adjunto, Manuel Leal e equipe do Núcleo de Engenharia, Arquitetura e Infraestrutura (NEAI), receberam a visita de representantes da Energisa e da (re)energisa, uma subsidiária da empresa energética. O encontro foi para apresentação de uma proposta de utilização de energia renovável, com possibilidade de redução em 25% da conta de energia.

A adoção de soluções que reduzam os danos ao meio ambiente é uma realidade atual de mercado, conforme explicou o diretor comercial da (re)energisa, Rodrigo Santana.

“É muito importante serem trabalhadas essas questões da energia renovável e o crédito de carbono ou carbono zero, com a adoção de medidas que preservem o meio ambiente. E essa é a proposta da (re)energisa, que é uma marca que está completando três anos, que tem o conceito do cliente no centro da estratégia, apoiando-os na transição energética. Faz parte do Grupo Energisa, que é o maior grupo do setor energético, com capital 100% brasileiro e atua há 119 anos, e a (re)energisa chega com essa visão futurista da transição energética, trazendo os conceitos de previsibilidade, segurança e credibilidade dos 119 anos de existência do grupo”.

“A proposta é levar as unidades do Senac para o mercado com fonte renovável certificada internacionalmente, que valida essa energia, além de ter uma redução do valor pago atualmente. Cuidamos da parte financeira e da ecológica, que na agenda hoje é muito importante”, completou Rodrigo Santana.

“Os representantes dessa subsidiária da Energisa que trabalha com a energia renovável, vieram nos visitar para apresentar uma proposta de energia renovável, com a possibilidade de abatimento de 25% sobre o valor da conta. Isso reforça nossas ações do Programa Ecos, que é um programa do Sistema CNC-Fecomércio-Sesc-Senac. Com essa proposta, não precisaremos colocar as placas fotovoltaicas, iremos trabalhar basicamente em cima dos medidores de energia”, informou Marcos Sales, Diretor Regional do Senac Sergipe.

Também estiveram presentes na reunião a gerente do NEAI, Priscila Melquíades, o engenheiro Edilson Santana, o gerente comercial da Energisa, Daniel Flor, e o coordenador comercial da empresa energética, Francis Guimarães.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE