Senac abre inscrições para cursos gratuitos em Itabaiana e Nossa Senhora das Dores

O Senac Sergipe está com inscrições abertas para cinco cursos gratuitos em diferentes áreas nos municípios de Nossa Senhora das Dores e Itabaiana. No total são 120 vagas, exclusivas do Programa Senac de Gratuidade que foi pensado como um instrumento de inclusão produtiva para brasileiros oriundos de família de baixa renda, isto é, pessoas com renda familiar mensal por pessoa inferior a dois salários mínimos (salário mínimo federal).

Os cursos são presenciais. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de fevereiro, exclusivamente pelo site www.se.senac.br/psg/.

O ingresso nos cursos do PSG se dá por ordem de inscrição do candidato. Para realizar inscrição é importante estar atento aos requisitos e documentação necessária, de acordo com o curso escolhido. A não apresentação de todos os documentos exigidos no curso, importará no cancelamento da matrícula.

O resultado dos classificados será divulgado no dia 15 de fevereiro de 2024.

Confira os cursos:

Nossa Senhora das Dores

O curso de Gestão de Marketing, em Nossa Senhora das Dores, oferta 20 vagas. As aulas que começam em 21 de fevereiro e terminam em 17 de abril de 2024, acontecerão no turno da tarde, de 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. As vagas são para pessoas com idade a partir de 16 anos e ensino fundamental completo.

A entrega da documentação dos classificados acontecerá apenas no dia 16 de fevereiro de 2024, na Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rua Barão do Rio Branco, nº 58 – Nossa Senhora das Dores.

Itabaiana

São 90 vagas distribuídas em quatro cursos de diferentes áreas.

Depilador

Com 160 horas/aula, o curso de Depilador oferece 15 vagas. As aulas acontecerão de segunda a sexta, de 13h às 17h. Para se candidatar a uma vaga é necessário idade a partir de 16 anos e ter ensino fundamental completo. As aulas começam em 19 de fevereiro e encerram em 15 de abril de 2024.

Assistente Administrativo

O curso de Assistente Administrativo são 20 vagas. O curso tem 160h, com aulas de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. A turma começa em 19 de fevereiro e termina em 15 de abril de 2024. Para se inscrever é necessário ter 18 anos ou mais e ensino fundamental completo.

Gestão em Marketing Digital

O curso de Gestão em Marketing Digital começa em 19 de fevereiro e encerra em 15 de abril de 2024. Com 160h, o curso está com 20 vagas abertas. Entre os requisitos estão a idade a partir de 15 anos e ter o ensino fundamental completo. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira, à tarde, de 13h às 17h.

Operar Sistemas Operacionais Cliente, Aplicativos de Escritórios e Periféricos

O curso Operar Sistemas Operacionais Cliente, Aplicativos de Escritórios e Periféricos está com vagas abertas para duas turmas e nos turnos manhã (08h-12h) e tarde (13h17h). São 15 vagas para cada turma. As aulas começam em 19 de fevereiro e terminam em 13 de março de 2024. Pessoas com ensino fundamental incompleto e idade a partir de 14 anos podem se candidatar.

As matrículas dos classificados serão feitas de forma presencial na unidade Senac de Itabaiana – Centro de Formação Profissional “Aloísio dos Santos”, localizado na Travessa Dr. Augusto César Leite, nº 165 – Bairro Anísio Amâncio de Oliveira, dos dias 15 e 16 de fevereiro de 2024, de 09h às 12h e 13h às 20h.

Dúvidas

Em caso de dúvida o candidato e/ou responsável deve entrar em contato com pelo email franklin.santos@se.senac.br ou pelos telefones (79) 3431-1655 / (79) 99815-3337.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE