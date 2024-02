Profissão garçom: excelência que vai além de equilibrar bandeja

Desde que concluiu o curso de Garçom na unidade do Senac em Aracaju, há seis anos, Elisa Kelly de Oliveira Silva sempre se manteve com a profissão que escolheu. A mesma história é contada por Ronaldo Souza Oliveira Santos, que também fez o curso, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG), em 2023. Ambos começaram a carreira com trabalhos extras e hoje são contratados por um hotel 4 estrelas de Aracaju.

Aos 23 anos, Ronaldo Souza que finalizou o curso de garçom no ano passado, começou a trabalhar quando estava finalizando a qualificação.

“Tem cerca de seis meses que concluí o curso e antes mesmo de receber o certificado, comecei a fazer extras em festas particulares e eventos. Depois passei por alguns hotéis, como extra também. Passei pelo Aquário, Vidam e o Delmar, onde fui contratado com carteira assinada, para atuar como cumim”.

“Vim parar aqui no hotel por indicação de amigos que faziam o curso de cozinheiro no Senac, na mesma época que fiz o de garçom. Assim que concluí, fui indicada por eles e comecei a trabalhar como extra. De lá para cá, nunca me faltou trabalho. Já fiz extras no Real Classic, na Pizzaria Santa Pizza e em muitos outros lugares. Fazer o curso no Senac abriu muitas portas e oportunidades de trabalho”, declarou Elisa Kelly, que agora está com a carteira assinada no Del Mar Hotel.

Destacando o aprendizado que teve com a instrutora Evanice Melo, Ronaldo Souza pensa em se especializar mais na área de garçom.

“A instrutora mostrou e nos ensinou que o campo de trabalho do garçom é bastante amplo. Quero me aprimorar mais e mais, para chegar a ser um chefe de fila, um sommelier, e para isso, tenho que continuar aprendendo”, destacou.

“Os alunos do curso de garçom do Senac têm um diferencial, que é aprender com excelência sobre as áreas que poderá atuar, que vai muito além de equilibrar uma bandeja e a arte de servir à mesa. Eles aprendem sobre ética profissional e pessoal, sobre comportamento e boas maneiras com clientes, técnicas de serviços de vinhos e bebidas destiladas, conhecimento cultural e turístico. O que é passado em sala de aula, depois eles têm a oportunidade de colocar em prática, nos restaurantes escolas Senac e Senac Bistrô Cacique Chá, completando o aprendizado”, relatou a instrutora Evanice Melo.

Excelência vai além de equilibrar bandeja

A profissão de garçom vai muito além de simplesmente servir alimentos e bebidas. Os garçons desempenham um papel fundamental na experiência dos clientes em restaurantes, bares e eventos, afinal a primeira impressão é a que fica. Responsáveis por garantir o conforto e a satisfação dos clientes, atendendo às suas necessidades e proporcionando um serviço de alta qualidade, os garçons também desempenham funções como montar e desmontar mesas, organizar o salão, preparar bebidas simples, anotar pedidos e coordenar com a cozinha para garantir que os pratos sejam servidos no tempo certo. Eles precisam ter habilidades de comunicação, paciência, organização e trabalho em equipe para lidar com situações diversas e garantir um atendimento eficiente.

A profissão de garçom exige conhecimento, dedicação, profissionalismo e um bom relacionamento interpessoal. É uma área que oferece oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, especialmente para aqueles que buscam se destacar no setor de serviços.

De acordo com o gerente do Centro de Gastronomia e Turismo (CGT) do Senac Sergipe, José Américo Siqueira, o curso do Senac é referência e o índice de empregabilidade, em Sergipe, de quem passa pelas salas de aula da instituição chega a 98%.

“Os nossos alunos conseguem trabalho, em hotelaria, centros gastronômicos, eventos e festas particulares, antes mesmo de finalizar a qualificação. Além da formação, o garçom que é preparado pelo Senac, aprende muito mais que servir mesas. Por esse motivo, o curso de garçom do Senac é referência no mercado de trabalho. Sempre temos empresas acessando o Banco de Oportunidades, em busca de alunos formados por nós, que têm uma certificação de reconhecimento nacional. Excelência em tudo que produzimos é a marca do presidente da Fecomércio, Marcos Andrade, e do diretor Regional do Senac, Marcos Sales”.

