Senac Sergipe apresenta case de sucesso em evento sobre cibersegurança

O Senac Sergipe marcou presença no Cybersecurity Talks – Aracaju 2024, que aconteceu nos dias 2 e 3 de abril, no Tiradentes Innovation Center, em Aracaju (SE). O evento reuniu profissionais de excelência, CIO’s e CISO’s do estado de Sergipe, além de especialistas na área de Tecnologia da Informação (TI), para falar sobre as tendências do universo da tecnologia e para trabalhar as percepções técnicas e de mercado na área de cibersegurança.

Na oportunidade, o supervisor de Rede de Computadores, Fernando Henrique de Santana Souza, do Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação (NTIC) do Senac-SE, apresentou o case de sucesso com a Fortinet, um dos maiores players de mercado na área de segurança.

“Um evento como esse é importante para que gestores e profissionais estejam constantemente atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos, uma vez que os ataques cibernéticos estão se tornando mais sofisticados e frequentes”, enfatizou.

Fernando Souza enfatizou ainda que a apresentação do case de sucesso do Senac fortalece a reputação da instituição, que investe em segurança em sua rede.

“O Senac fez a contratação de soluções em cyber segurança, que nos permitiu visibilidade e gestão centralizada da nossa infraestrutura, refletindo em um ambiente seguro e resiliente. Empresas que investem e obtêm sucesso em cibersegurança, a exemplo do Senac Sergipe, são vistas como mais confiáveis pelos clientes e parceiros de negócios”, enfatizou o supervisor de Rede de Computadores.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

