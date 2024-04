Senac lança Prêmio Reconhecimento: Excelência na Educação Profissional do Senac Sergipe

O Senac lançou nesta segunda-feira, 15, o “Prêmio Reconhecimento: Excelência na Educação Profissional do Senac Sergipe”, com o objetivo de valorizar e incentivar as boas práticas na educação. Serão premiadas seis categorias no segmento Educação e duas no setor.

O diretor Regional do Senac, Marcos Sales, explica como surgiu a ideia de criar o Prêmio de Reconhecimento.

“Durante a Jornada Pedagógica deste ano, em conversa com alguns instrutores, sentimos a necessidade de uma maior aproximação com a equipe pedagógica, principalmente com os instrutores que em sua dinâmica em sala de aula, comparecem dão aula e vão embora. E para promover essa aproximação, pensamos neste prêmio de reconhecimento, no qual serão contemplados educadores e também pessoas do administrativo”, destacou.

No segmento educação, serão premiados instrutores os escolhidos, por meio de votação, nas categorias Mestre Amigo, Educação Empreendedora, Inovação, Responsabilidade Social, Inclusão e Liderança Educacional. Podem votar, via Microsoft Forms, alunos, egressos, instrutores e colaboradores. Já no setor administrativo, serão indicados, com base em suas atuações, nas categorias Liderança Transformacional e Inspiração.

De acordo com a gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional (NDIE), Cristiane Tavares, a premiação visa reconhecer e estimular as inovações e esforços para uma educação de excelência.

“O prêmio de reconhecimento na educação profissional é uma distinção que será concedida pelo Senac Sergipe a pessoas que se destacam por suas contribuições significativas na preparação dos alunos para ingressarem no mundo do trabalho”, enfatizou.

“A valorização do instrutor é uma iniciativa louvável e que coloca o Senac no patamar das instituições que ao valorizar e incentivar as boas práticas na educação, inspiram outros profissionais a seguirem o exemplo dos premiados e melhoram de forma consistente a qualidade na Educação”, reforçou o diretor de Educação Profissional, Adalberto Trindade de Souto.

“É maravilhoso ver o Senac reconhecendo e premiando seus colaboradores, instrutores e funcionários por seus méritos profissionais. Estimular e reconhecer a qualidade do trabalho é fundamental para promover um ambiente de excelência e incentivar resultados positivos. Quando os colaboradores se sentem valorizados e reconhecidos, eles se tornam mais motivados a contribuir com o seu melhor, o que beneficia não apenas a instituição, mas também toda a comunidade que usufrui da educação profissional oferecida pelo Senac. Parabéns ao Senac por promover essa cultura de reconhecimento e excelência!”, enfatizou o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade.

Votação

A votação ficará aberta do dia 15 de abril até o dia 2 de maio. Serão espalhados cartazes com QR-Code em todos os ambientes pedagógicos das unidades do Senac – capital, interior e Móvel -, para que alunos, instrutores, funcionários e egressos possam votar, escolhendo um instrutor para cinco categorias e um profissional com atuação na área pedagógica em uma categoria, do segmento Educação.

A cerimônia da premiação dos vencedores acontecerá no dia 21 de maio.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE