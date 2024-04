Senac Sergipe lança pedra fundamental da nova sede da unidade de Tobias Barreto

A pedra fundamental da nova sede do Centro de Educação Profissional Josafá Ribeiro de Almeida, unidade do Senac Sergipe, foi lançada na tarde de terça-feira, 23, na área de 25 mil m2 em Tobias Barreto, que foi doada pela prefeitura local. O terreno vai abrigar ainda a Escola Sesc Maria de Lourdes Conceição. Apesar do tempo chuvoso, a solenidade reuniu autoridades locais e do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

O presidente do Sistema Fecomércio, Marcos Andrade, destacou que a obra é a realização de um sonho.

“Sou de Tobias Barreto e hoje estou muito feliz por lançar a pedra fundamental das duas escolas: a do Sesc, que leva o nome da minha mãe, e a do Senac. As duas unidades são para educar e qualificar o povo da minha terra, para que tenha mais oportunidades de emprego, que possa construir uma vida melhor”.

“Essa será uma unidade ainda melhor do que a nova sede do Senac de Itabaiana, já considerada a mais moderna do país. Isso porque acompanhamos a evolução tecnológica. Quero agradecer ao presidente Marcos Andrade por nos dar a oportunidade de participar deste momento importante para ele, e tenho a certeza de que, quando for inaugurado, este Senac será o mais moderno do Brasil”, enfatizou o diretor Regional do Senac, Marcos Sales.

“Cerca de 76% dos jovens preparados pelo Senac, conseguem entrar no mercado de trabalho. Isso mostra que estamos fazendo certo e procuramos fazer cada vez melhor, com excelência. E tudo isso foi possível, graças à união de todos, do prefeito Dilson (de Agripino), dos vereadores, dos diretores do Sesc, Aparecida Farias, e do Senac, Marcos Sales, juntos com suas equipes”, ressaltou, emocionado, o presidente do sistema Fecomércio-Sesc-Senac.

Para a diretora Regional do Sesc, Aparecida Farias, a instalação da pedra fundamental simboliza a primeira estaca de um empreendimento que irá transcender a ação pedagógica e alcançar centenas de jovens com a implantação da escola em sistema integral.

“Nossa missão é compartilhar conhecimento, baseado na transversalidade do pensar, e assim, projetá-los para um futuro próspero, seja na escolha acadêmica ou no mercado de trabalho”, disse a diretora.

O prefeito de Tobias Barreto, Adilson de Jesus Santos (Dilson de Agripino), destacou que a construção da escola integral do Sesc e da profissionalizante do Senac será um marco na história do município.

“Só tenho que agradecer a Marcos Andrade e toda a sua equipe, pelo empenho em transformar esse sonho em realidade, para que os filhos dos comerciários possam estudar, ter um ensino integral, inclusive com alimentação. É um marco para o desenvolvimento do município, para a nossa população”, disse, agradecendo a presença de todos.

Nova Unidade

Há 30 anos transformando vidas em Tobias Barreto e região, a nova unidade Senac no centro sul de Sergipe trará um mundo de oportunidades e experiências inovadoras na aprendizagem. Com 3 mil m2 de área construída, a nova unidade do Senac terá espaços projetados para estimular o conhecimento, criatividade e a transformação. Com ambientes modernos, equipamentos de última geração e laboratórios especializados, a instituição ofertará cursos nos eixos de Moda – com ênfase em costura, vocação do município, Saúde e Bem-Estar, Beleza, Tecnologia da Informação, Turismo, Gastronomia, Administração e Logística. No Senac, o conhecimento e a excelência se encontram para transformar o futuro através de capacitação e da educação de qualidade com foco no comércio de bens, serviços e turismo.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. A entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac SE