Senac/SE realiza Pregão Eletrônico para a contratação de serviços de Medicina do Trabalho

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) de Sergipe está realizando licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para contratação de empresa para prestação de serviços de Medicina do Trabalho. As propostas podem ser cadastradas até às 8h do dia 6 de fevereiro deste ano, através do sítio licitacoes-e.com.br

O registro de preços tem a finalidade de atender o Senac/SE, na liberação de Atestados de Saúde Ocupacional (ASO), endosso de atestados médicos, realização de exames admissionais, demissionais e periódicos, seguindo os critérios descritos no Edital.

As empresas interessadas em participar podem baixar o edital do Pregão Eletrônico Nº 004/2023, para conferir todas as informações acerca do processo, bem como a documentação que deve ser apresentada. O documento está disponível no licitacao.se.senac.br