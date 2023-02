Grupo BAUFA quer investir na economia de Sergipe e gerar empregos

O empresário Galeb Baufaker se reuniu na quinta-feira, 02, com o Deputado Christiano Cavalcante e o Secretário Jorge Teles

O CEO do Grupo BAUFA, o empresário Galeb Baufaker Júnior está em Sergipe, onde pretende investir no transporte de commodities, terrestre, marítimo e aéreo, gerando novos empregos e ampliando renda no estado. Galeb e seus Assessores, José Leonel da Cruz Júnior e Sandro Henrique Ferraz, foram recebidos pelo líder do Governo na Alese, deputado Christiano Cavalcante e pelo Secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, no gabinete do parlamentar do União Brasil.

O Grupo BAUFA, controlado por Galeb Baufaker, é dono do BAUFA BANK, BAUFAKER CONSULT, BAUFA AIR LINHAS AÉREAS e detém 50% do AEROPORTO de Feira de Santana, na Bahia. A chegada do Grupo ao estado de Sergipe vai representar um avanço na exportação, acredita o empresário. Galeb revelou que o pensamento do Grupo é integrar o Norte e o Nordeste, através de ações que fortaleçam a economia nas duas regiões do país.

A estratégia do Grupo Baufaker em expandir seus negócios para o Nordeste vai beneficiar diretamente o estado de Sergipe. Ele iniciou um estudo para viabilizar os investimentos no setor de transporte e vai precisar de mão de obra qualificada e poder ofertar um serviço de qualidade por um preço justo e atraente.

Em Sergipe, o Grupo BAUFA pode ser contatado por meio de seus representantes locais, Nubem Bomfim e Wilker Lima, responsáveis pela agenda empresarial do CEO Galeb. Foram eles que marcaram a audiência do empresário com o líder do Governo na Alese, Christiano Cavalcante. Amanhã, Galeb tem encontros em Sergipe para tratar sobre expansão do transporte de commodities e investimentos no estado, além de uma reunião com um Grupo Empresarial local.

PORTO DE ITAJAÍ

Na semana passada o CEO Galeb Baufaker esteve no Porto de Itajaí, em Santa Catarina, com o Superintendente Fábio da Veiga, para debater sobre o serviço de transporte de commodities para o Brasil e também para o exterior. “Os ventos sopram a favor de grandes investimentos nesse setor e o nosso Grupo está sólido no mercado”, concluiu Galeb.

Por: Assessoria/ BaufaAir