Ferreira Costa está com vagas abertas e todas são estendidas a PCD

Para quem está procurando emprego, na loja localizada na Av. Pres. Tancredo Neves, 2695 – Inácio Barbosa, Aracaju – SE está com vagas para técnico de segurança, jovem aprendiz, auxiliar de prevenção, supervisor de atendimento, apoio de caixa, patinador, auxiliar de trade marketing, auxiliar de depósito, supervisor de depósito, auxiliar administrativo, vendedor e atendente.

As candidaturas são feitas através do site https://carreiras.ferreiracosta.com/. E as vagas são divulgadas nas redes sociais através das plataformas Instagram e Linkedin. Confira os endereços abaixo:https://instagram.com/ferreiracostacarreiras?igshid=YmMyMTA2M2Y= e https://www.linkedin.com/company/ferreiracosta/

A Ferreira Costa respeita as diferenças de cada um e valoriza os seus talentos para as oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional oferecidas nas nossas unidades.

Sobre a Ferreira Costa:

Com 138 anos de história, a Ferreira Costa, maior Home Center do Nordeste, está presente nos estados de Pernambuco, Bahia, Sergipe, Paraíba e Rio Grande do Norte, levando ao consumidor mais de 80 mil itens para casa, construção e decoração. Além de suas oito lojas, a Ferreira Costa também possui o e-commerce www.ferreiracosta.com e o App, com entrega para todo Brasil.

Da assessoria