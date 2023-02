Senac entrega mais de 70 certificados para jovens do Conjunto Jardim, em Socorro

O diretor Adjunto do Senac/SE, Manuel Leal, participou na manhã de segunda-feira, 13, da entrega de certificados no Centro Cidadão do Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. Foram entregues 78 certificados a jovens formandos de cinco cursos – mídias digitais, excel, frentista, NR 20 e agente de limpeza -, ofertados por meio de parceria com a Prefeitura Municipal.

A entrega contou com a presença do gerente da Unidade Móvel (UM), Edson Araújo, da analista pedagógica da UM, Renata Priscila, equipe do centro e a deputada estadual Carminha Paiva, ex-secretária de Ação Social de Socorro.

“Me emociona muito voltar aqui no centro cidadão para um momento tão especial como esse, me faz lembrar de como começamos esse projeto, das dificuldades que enfrentamos e agora colhemos os resultados. Desejo que esses jovens continuem correndo atrás dos seus sonhos e que nunca deixem de buscar conhecimento”.

As palavras da deputada estadual foram reforçadas por Edson Araújo.

“Essa parceria com a Prefeitura de Socorro foi iniciada em 2021, quando Carminha era secretária e acreditou que podia melhorar a vida dos jovens através da capacitação, da preparação deles para o mercado de trabalho. Proporcionar conhecimento à população é uma das maiores virtudes de um gestor municipal”.

A coordenadora de Inclusão Produtiva da Secretaria de Assistência Social, Aline Tiara, parabenizou os formando e destacou que os resultados alcançados no centro cidadão são frutos de um trabalho de equipe.

“Este é um sonho que todos aqui sonhamos juntos, com vocês e seus familiares, que é a transformação de vida através da capacitação profissional. Essa parceria com o Senac tem proporcionado essa transformação, desde os instrutores, que são excelentes, ao envolvimento inclusive em buscar alunos para os cursos. Eles somam para transformar vidas, seja dos nossos adolescentes, jovens e adultos”.

Na ocasião, o prefeito da cidade, Padre Inaldo, foi representado pelo secretário de Governo, Renato Nogueira.

“A mensagem do prefeito para os formandos é que vocês não desistam, que olhem lá na frente, resistam às tentações e sigam em frente. A administração sabe como é difícil para quem nasce e vive nas regiões mais humildes e sempre busca desenvolver ações que melhore a qualidade de vida dos cidadãos. A prefeitura estará sempre de portas abertas para dar o apoio necessário para qualificá-los”.

Um dos formandos do curso de mídias digitais, Adryan Rocha de Souza, 16 anos, falou em nome dos demais.

“Foi uma ótima oportunidade fazer esses cursos. Eu sou muito grato por hoje estar recebendo meu certificado e quero agradecer a todos do centro cidadão, da Prefeitura de Socorro e ao Senac”.

O diretor adjunto do Senac, que esteve representando no evento o presidente da Fecomércio, Marcos Andrade e o diretor Regional do Senac/SE, Marcos Sales, disse estar contente pela formação dos jovens.

“Já participei de outras entregas de certificados e sempre é uma grata surpresa. Esse certificado pode parecer um mero papel, mas que pode fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Esse documento representa conhecimento, dignidade e que estão preparados para atuar em diversos segmentos do mercado de trabalho. Parabéns a todos vocês”

Estiveram presentes à entrega de certificados, a secretária Adjunta da Secretaria Municipal de Assistência Social, Aída Santana; o presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, Aloísio Júnior, e Adailton Costa, Conselheiro Tutelar do município.

Dados de 2022

No ano passado, além de Aracaju. a Unidade Móvel do Senac/SE levou capacitações profissionais para os municípios de Aquidabã, Arauá, Barra dos Coqueiros, Boquim, Estância, Gararu, Laranjeiras, Neópolis, Nossa Senhora do Socorro, Pedrinhas, Santana do São Francisco, Santo Amaro das Brotas e São Domingos. Foram abertas 117 turmas de cursos de diversas áreas, qualificando 1.646 jovens para o mercado de trabalho.

