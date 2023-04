Senac/SE presente na reunião da Diretoria da CNC

O Diretor Regional do Senac/SE, Marcos Sales, acompanhou o Presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade, na sede Confederação Nacional do Comércio, em Reunião Ordinária da CNC. O encontro aconteceu no Rio de Janeiro.

Além das pautas relativas à administração nacional apresentadas para aprovação do colegiado, houve ainda o lançamento da edição de abril da Revista CNC Notícias que traz as informações da solenidade da Agenda Institucional do Sistema Comércio 2023, evento que foi um marco histórico para a CNC, as federações, os sindicatos, o Sesc e o Senac, realizada em Brasília, em 14 de março.

A publicação aborda ainda a reforma tributária, o encontro do presidente da CNC, José Roberto Tadros, com deputados e senadores, para debater pautas a favor do comércio de bens, serviços e turismo.

A publicação destaca ainda o turismo sergipano em suas páginas, com ênfase na atuação do projeto “Vai Turismo” em Sergipe.

Acompanham ainda os debates sobre a agenda institucional, a diretora regional do Sesc, Aparecida Farias, os conselheiros do Sesc e Senac, Sandro Moura, José Alves, Alex Garcez, Daniela Mesquita, Rozira Santos e Petrúcio da Silva.

‘Vai Turismo’ em Sergipe

No final de março, a equipe Vai Turismo da Fecomércio-SE apresentou o relatório de resultados das visitas técnicas feitas nos municípios de São Cristóvão, Laranjeiras (com foco no turismo religioso), Itabaianinha e Tobias Barreto (cidades vocacionadas para o turismo de compras). O grupo analisou os pontos fracos e os pontos fortes da atividade turística em cada uma dessas cidades.

O objetivo é entender as particularidades de cada município e descobrir como o Sistema Fecomércio e as Secretarias de Turismo poderão atuar para resolver os problemas do turismo nas localidades e desenvolver novas ações para explorar o potencial cultural e comercial dessas cidades.

Com a apresentação do relatório, o projeto alcançou uma nova fase. A Secretaria Estadual de Turismo (Setur), junto com o Sistema Fecomércio/Sesc/Senac e as prefeituras, irá construir um plano de ação para os municípios, levando em conta as sugestões do relatório, as especificidades das regiões e a capacidade de execução de cada cidade.

O Sistema S do Comércio é composto pela Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto Fecomércio em Sergipe. Presidida por Marcos Andrade, a entidade é filiada à Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), que está sob o comando de José Roberto Tadros.

Senac/SE