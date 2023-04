Senac/SE oferta mais dois cursos gratuitos de garçom

O Programa Senac de Gratuidade (PSG) está com inscrições abertas para duas turmas do curso de Garçom, no Centro de Educação Profissional (CEP) de Tobias Barreto. Cada turma, uma no período da tarde e outra à noite, possui 15 vagas e mais cinco excedentes.

Os interessados têm até dia 17 de abril para se inscrever no site do PSG – http://psg.se.senac.br/PSG/ . O resultado com os nomes dos selecionados será divulgado no dia 18 deste mês e as aulas começarão no dia 25 de abril e prosseguem até dia 15 de dezembro, com carga horária total de 360 horas.

A idade mínima exigida para fazer o curso é 18 anos. Outro critério é ter concluído o Ensino Fundamental. No site do PSG, os interessados poderão tirar outras dúvidas, acessando o edital do processo seletivo.

Somente este ano, o Senac Sergipe já ofertou 144 vagas em oito cursos em Aracaju, por meio do Programa Senac de Gratuidade. Foram 20 para os cursos Técnico em Administração, Assistente de Recursos Humanos e de Libras; 10 vagas para os cursos Técnico em Logística e em Informática para Internet; 25 para Camareiro (a) em meio de hospedagem; 15 para Garçom e 24 para Cabeleireiro (a).

No ano passado o Senac Sergipe investiu cerca de R$ 26 milhões no Programa Senac de Gratuidade e para 2023, a estimativa é que esse valor ultrapasse os R$ 28 milhões, cumprindo o papel social da instituição de educação profissional de qualificar jovens e adultos para o trabalho.

Senac/SE