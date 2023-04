Cacique Chá terá novidades no cardápio a partir do dia 18

A partir do dia 18 de abril, o Restaurante Escola Senac Bistrô Cacique Chá estará com novidades no cardápio principal. Serão quatro novos pratos, que estarão disponíveis diariamente e mais um semanal, valorizando a cozinha sergipana. As alterações visam valorizar o aprendizado dos alunos dos cursos de Gastronomia oferecidos pelo Senac.

De acordo com o gerente da unidade escolar, Alberto Correia, as novidades não param por aí.

“Estamos inserindo novos drinks refrescantes, preparados com ou sem bebida alcóolica; novas sobremesas e entradas. No novo cardápio, priorizamos técnicas de preparo que agilizem a produção dos pratos, introduzimos pratos novos e fizemos a releitura de outros. Com a oferta do serviço à lá carte, o aluno tem condição de aprender muito mais sobre a função de garçom. Assim, o Senac cumpre o seu papel, primando pela excelência na educação profissionalizante”, explicou.

A cada semana, conforme relata o gerente do restaurante escola, os clientes terão à disposição, um prato típico de Sergipe, que estará disponível também a partir do dia 18, terceira semana do mês.

“Teremos rabada, galinha de capoeira, mariscada sergipana, vaca atolada e, caso o mês tenha cinco semanas, teremos também sarapatel. A nossa ideia é que o cliente saiba que, se ele quiser comer uma rabada, por exemplo, na terceira semana de cada mês, ele poderá saborear no Cacique Chá”.

Dando sequência, na quarta semana de cada mês, fará parte do cardápio a vaca atolada.

“Iniciando todos os meses, na primeira semana teremos galinha de capoeira e na segunda a mariscada sergipana. Todos esses pratos regionais custarão em torno de R$ 34 reais cada um”, explica Alberto Correia.

Tardes com café

Outra novidade que chegará em breve ao Restaurante Escola Senac Bistrô Cacique Chá é o funcionamento da cafeteria. A partir do dia 2 de maio, das 15h até às 18h, de segunda à sexta, os clientes poderão conversar, saboreando café, drinks e sobremesas, no ambiente que abriga o Memorial do artista plástico Jenner Augusto.

“O Cacique é o único restaurante desta região, da década de 50, em funcionamento. O ambiente é propício à alta gastronomia e, além da cafeteria, teremos a partir do dia 12 de maio, toda sexta-feira feijoada sergipana por R$ 70, e no sábado feijoada carioca por R$ 75. Os dois pratos em porções que atendem duas pessoas”.

A partir de junho, a primeira sexta-feira de cada mês será reservada para a realização da ‘Tarde Literária no Cacique’, com o objetivo de resgatar o espaço como um local cultural e que fez história em Aracaju e no Estado.

Senac SE