Senac/SE participa de reunião operacional com secretarias de turismo dos municípios que integram o projeto piloto do ‘Vai Turismo’

Com o intuito de colocar em prática a segunda etapa do Projeto Vai Turismo em Sergipe, o superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, reuniu integrantes das secretarias de Turismo do Estado (Setur), e de Cultura de Laranjeiras Itabaianinha . O Senac/SE, que atuará na capacitação profissional, esteve representado no encontro, pelo diretor da Divisão de Educação Profissional (DEP), Adalberto Trindade de Souto, e pelo técnico do eixo de Moda, Altair Santo.

O superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves, apresentou o programa Vai Turismo, da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e os primeiros passos que foram dados em Sergipe.

“Na primeira fase, encaminhamos para os prefeitos de cada município, a proposta do programa. Aqui em Sergipe, também apresentamos, antes das eleições, aos candidatos ao governo do Estado. Definimos que iremos trabalhar em dois eixos iniciais, que são as rotas do turismo religioso, envolvendo São Cristóvão e Laranjeiras, e de compras, com Itabaianinha e Tobias Barreto”, informou.

Adalberto de Souto aproveitou o encontro para falar sobre a visita técnica que fez aos municípios de Itabaianinha e Tobias Barreto, para conhecer as necessidades de capacitação de mão de obra.

“A partir desse diagnóstico, o Senac vai ofertar as capacitações que atendam as demandas de cada município, com o objetivo de fortalecer e integrar o setor têxtil de Itabaianinha e a produção da Renda Richelieu de Tobias Barreto. A nossa intenção inclusive é realizar um grande evento de moda, dentro da programação do Natal Iluminado deste ano”, relatou, complementando, entretanto, que há necessidade de um trabalho conjunto de algumas secretarias municipais e governo do Estado.

“Encontramos situação de algumas pessoas que não podemos oferecer capacitação porque elas não têm o ensino fundamental, que é pré-requisito para os cursos que ofertamos. Na nossa avaliação, é necessária uma ação conjunta de secretarias como de Turismo, Educação, Indústria e Comércio e Ação Social, para solucionar esses entraves”, ressaltou Adalberto.

Representando a Setur, Léa Duarte Leite, destacou a importância do programa e que o governo do Estado, através da secretaria, será parceira do Vai Turismo, auxiliando os municípios no que for necessário.

“Temos uma equipe técnica que poderá auxiliar na elaboração de projetos, a partir do levantamento das necessidades e o que cada município tem para oferecer, visando fortalecer o turismo em cada localidade e em Sergipe como um todo. A elaboração do projeto técnico é importante, e necessário, para depois serem definidas as atribuições de cada envolvido”.

Ao final do encontro, ficou definida uma agenda de visitas técnicas aos quatro municípios envolvidos. A primeira cidade será São Cristóvão, no dia 20 de janeiro; Itabaianinha, no dia 27 de janeiro; Laranjeiras, dia 1º de fevereiro, e Tobias Barreto, dia 8 de fevereiro.

Participantes

Participaram do encontro o secretário de Cultura de Tobias Barreto, Josenilson Bispo e o técnico Gabriel Santos; o secretário de Cultura e Turismo de Laranjeiras, Plácido Lyra e o técnico Lucas Piñeyro; representantes da Fundação Municipal de Cultura e Turismo de São Cristóvão, Diego Prado e Henrique Andrade; dos técnicos da Setur, Raquel Melo, Caio Lucas e Fabiana Almeida; a representante da Prefeitura de Itabaianinha, Eline Ramos Costa; o coordenador do Instituto Fecomércio e das Câmara Empresariais da Fecomércio, Lucas Uriel; da executiva comercial da Fecomércio, Leide Oliveira; da gerente de Comunicação do Senac, Amália Roeder, e da jornalista especializada em turismo, Carla Passos, do blog “Passos pelo Mundo”.