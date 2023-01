Senac/SE e SSP compartilham experiências sobre segurança de dados 

A equipe do Núcleo de Tecnologia da Informação (NTIC) do Senac/SE fez uma visita técnica ao Departamento de Tecnologia da Informação (DPI) da SSP de Sergipe. O objetivo, conforme explica o gerente do núcleo do Senac, foi para conhecer as novidades implantadas pela Secretaria de Segurança Pública, trocar experiências e fortalecer o conhecimento em novas tecnologias.

“Fomos conhecer de perto como a TI deles funciona, já que temos uma particularidade em comum, que são unidades no interior do Estado, cujos dados precisam estar conectados. Foi uma troca de experiências bastante proveitosa”, informou Antônio Porto.

A visita foi realizada com foco nas melhorias dos serviços de TI ofertados pelo núcleo a todos os setores do Senac/SE.

“Trocamos informações sobre rotinas de trabalho nas áreas de suporte, de infraestrutura, provedores e servidores, e ainda os problemas que temos com máquinas, com tecnologias e tipos específicos de tecnologia”.

Sobre o intercâmbio, Porto destaca como de fundamental importância principalmente na busca de soluções de problemas semelhantes nas duas instituições.

“Se no futuro, passarmos por algo similar, já temos referência de como resolver, seguindo a experiência adotada pela TI da Secretaria de Segurança Pública. E o mesmo pode acontecer com eles, que podem adotar a solução que achamos aqui”, ressaltou.

O gerente do NTIC pontua ainda que alguns sistemas implantados na SSP atendem aos projetos de expansão da rede de educação profissionalizante.

“Para evitar que máquinas sejam abertas, utilizamos cadeados com chaves diferentes, para cada uma das 300 máquinas. A SSP apresentou uma tecnologia que permite adotar um segredo só para todos os cadeados. Como isso não é feito em Aracaju só que não faz em Aracaju, aprendemos sobre a condução desse processo licitatório. Essa troca ampliou bastante a nossa visão”, finalizou.

Senac |SE