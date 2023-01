Cacique Chá reabre as portas dia 16 de janeiro com novidades no cardápio

Após um breve recesso, o Restaurante Escola Senac Bistrô Cacique Chá reabre para almoço, a partir da próxima segunda-feira, 16. Como escola, visando capacitar melhor seus alunos do curso de garçom para o atendimento ao cliente, o Cacique Chá passará a servir pratos à la carte, e no fast food, apenas massas e fitness.

De acordo com o gerente do restaurante, Alberto Correia de Oliveira, outras novidades estão previstas já para o dia da reabertura.

“Como somos um restaurante escola, tivemos que dar um recesso. Mas já planejamos algumas novidades. Além do à la carte e alteração do fast food para uma modalidade bastante utilizada em São Paulo, que é o serviço de pista e no qual ofertaremos também um prato vegano, teremos a sugestão do chef. Serão duas a cada dia, sendo uma definida por semana e outra diária. Outra novidade são os pratos kids, que terão duas opções e custarão em média 22 reais, em substituição à antiga modalidade, em que a criança pagava 50% do valor do buffet”.

O gerente explica que o tempo de entrega do prato escolhido por cada cliente varia de acordo com a modalidade.

“Se o pedido for à la carte, o preparo do prato leva entre 30 e 40 minutos. Já a sugestão do chef, esse tempo cai para 20 a 25 minutos”, disse, informando ainda que a sobremesa, em qualquer modalidade escolhida pelo cliente, não está inclusa”.

O funcionamento do Bistrô Cacique Chá é das 12h às 15h, de segunda à sábado. As reservas podem ser feitas entre 12h e 12h30, exclusivamente pelo telefone 3022-6155. Feita a reserva, o cliente tem 10 minutos de tolerância de atraso. Depois disso, a mesa é liberada para ocupação.

Por enquanto, não há previsão do retorno de festivais gastronômicos temáticos. Já as comidas baiana, sergipana e a tradicional feijoada, voltarão ao cardápio do restaurante no mês de abril.

Os clientes podem efetuar o pagamento do almoço à vista, cartões de débito de todas as bandeiras, de crédito, exceto Banesecard. O Cacique Chá recebe também vale refeição Sodexo, Alelo e VR.

Jenner Augusto

Instalado em um prédio histórico na Praça Olímpio Campos, Centro de Aracaju, o Restaurante Escola Senac Bistrô Cacique Chá abriga o memorial do artista plástico Jenner Augusto.

“As escolas que quiserem levar os alunos para visitar o local, podem agendar previamente através do telefone 3022-6155. As visitas são gratuitas e podem ser feitas das 9h às 11h, de segunda à sexta. Também podem ser agendadas através do mesmo telefone, visitas de excursões de turistas, para ajustarmos o horário. Temos também um salão que pode ser reservado para almoço de negócios”, finaliza Alberto Correia.

Senac |SE