Senac/SE participa da Expo Verão 2023

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Sergipe marca presença na Expo Verão Aracaju 2023, que começou nesta quinta-feira, 5. Com o tema “Viva essa energia”, o evento é considerado a maior feira multisetorial do Estado e tem o objetivo de proporcionar a geração de novos negócios para empreendedores e empresários que atuam em Sergipe, além de fomentar o desenvolvimento turístico, a cultura e a gastronomia sergipana.

De acordo com o diretor da Divisão de Educação Profissional (DEP), Adalberto de Souto, no estande do Senac os visitantes vão conhecer os cursos ofertados pela instituição, nos diversos eixos de comércio, bens e serviços.

“Nossos instrutores estarão presentes, explicando as atividades que o Senac desenvolve e quais são as novidades em termos de educação profissional em 2023. Vamos iniciar o ano participando deste grande evento, mostrando tudo que o Senac pode contribuir para a profissionalização da sociedade sergipana”.

No espaço, serão expostas peças de vestuário que renderam ao Senac/SE, o primeiro e o segundo lugares em edições do Concurso dos Novos, realizado no Dragão Fashion Brasil Festival, o maior evento de moda autoral da América Latina. Somente no eixo de moda, a instituição oferta dois cursos de qualificação, um técnico e 11 de aperfeiçoamento.

O diretor da Êxito Soluções em Eventos, Alexandre Porto, idealizador da feira, destaca a importância da participação do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac no evento.

“A Expo Verão tem como principal objetivo promover o Estado e mostrar as potencialidades que Sergipe possui em diversos segmentos da economia. A participação do Senac, e demais instituições do Sistema Fecomércio na feira, vai aproximá-las do empreendedor em geral e da população, mostrando seus serviços e ações, sejam na área social, de capacitação e qualificação”.

Senac |SE