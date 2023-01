Fecomércio e Senac avançam no projeto do restaurante escola em Carmópolis

O Presidente da Fecomércio, Marcos Andrade e o Diretor Regional do Senac/SE, Marcos Sales, acompanhados de equipe técnica, receberam na manhã desta sexta-feira, 6, a prefeita de Carmópolis, Esmeralda Cruz e assessores, para dialogar sobre as obras do Restaurante do Monte Carmelo. A proposta é firmar uma parceria para transformar o equipamento localizado no ponto turístico do Vale do Cotinguiba, em um restaurante escola, com oferta de cursos nos segmentos de gastronomia e serviços.

“O encontro foi mais um passo dado nas tratativas da parceria. Hoje coletamos mais algumas informações, fechamos algumas questões técnicas e agora vamos passar para a próxima fase que é a adequação do espaço para que possamos instalar um restaurante escola do Senac em Carmópolis”, destaca Marcos Sales.

A prefeita do município, que fez questão de conhecer o Restaurante Escola Senac Bistrô, está bastante animada com o encaminhamento das negociações, e já vislumbra os benefícios para a cidade e região.

“Essa parceria com Senac para instalar um restaurante escola em Carmópolis será de fundamental importância para capacitar a mão de obra regional e se tornar um grande atrativo turístico do complexo do Monte Carmelo”, afirma Esmeralda Cruz.

Além do turismo, a expectativa é fomentar o comércio local, conforme ressalta o diretor Regional do Senac.

“Ao assumirmos o espaço como restaurante escola, treinaremos moradores da região, ofertando mão de obra qualificada. É um equipamento de grande porte para o município e com certeza vai movimentar o Monte Carmelo, que é um ponto turístico já conhecido daquela região e o comércio local”.

Visita

Em dezembro do ano passado, o espaço foi visitado pelo presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade, o vice-presidente, Alex Garcez, o superintendente, Maurício Gonçalves e o Diretor Regional do Senac/SE, Marcos Sales. Na ocasião, a comitiva contou com as presenças da engenheira Priscila Melquíades, do arquiteto Quiones Aquino, e do assessor de planejamento, Herbert Pimenta, da equipe do Senac/SE, que fizeram todo o levantamento das necessidades de adequação do prédio, para ser um restaurante escola.

O Senac/SE apresentará o projeto e a Prefeitura de Carmópolis fará a reforma e adequação do prédio. A proposta é fazer um contrato de comodato por 10 anos, podendo ser renovado por mais 10 anos, ajudando a movimentar o turismo na região e ofertando cursos profissionalizantes para a população local.

Senac | SE