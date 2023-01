Cuidador de idosos está entre as profissões em alta

Cuidador de Idoso faz parte das profissões que mais absorvem mão de obra no país atualmente, e está entre as ocupações cuja procura deve permanecer crescendo nos próximos anos. Isso porque a população brasileira está vivendo mais.

Cuidador de idoso é um dos cursos ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac/SE, nas unidades de Aracaju e de Itabaiana.

Em Aracaju, a Empresa Acuidar, especializada em cuidados com idosos, pessoas em pós-operatório e recém-nascidos firmou parceria com o Senac para contratação de pessoas capacitadas nessa área.

“Buscamos essa parceria com o Senac, que é referência educacional no mercado, para contratar egressos, principalmente do curso de cuidador. Foi feita uma seleção prévia com avaliação de comportamento, notas, frequência e tudo mais. Após essa triagem, trabalhamos no aperfeiçoamento desses alunos que concluíram a capacitação”, declara a empresária Antoniela Pimentel.

De acordo com o diretor da Divisão de Educação Profissional (DEP), Adalberto de Souto, a parceria com a Acuidar reforça o papel do Senac, que é educar para o trabalho.

“Pesquisamos no Banco de Oportunidade do Senac, currículos de egressos dos cursos de cuidador de idoso e técnico em enfermagem que se encaixavam no perfil solicitado. Foram selecionadas 20 pessoas que ainda passaram por uma capacitação de aprimoramento, para adequação ao perfil específico que a empresa necessitava. Através de parcerias como esta, percebemos quais são as demandas do mercado”.

As palavras do diretor da DEP, são reforçadas por Caroline do Rosário Rezende Teles Barros, técnica de saúde no Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional – NDIE.

“Como a população está vivendo mais, aumentou a procura por pessoas que tenham conhecimento em como cuidar de pessoas mais velhas. Diante dessa expectativa de vida maior, o Senac vislumbrou esse campo de trabalho e montou o curso de cuidador de idoso”, informa Caroline Barros.

O curso

O curso contempla 160 horas de aula e a duração é em torno de dois a quatro meses, a depender da duração das aulas diárias. Na trilha de aprendizagem são abordados conceitos de velhice, alimentação, higiene, vestimenta, o controle dos horários de medicação, como aferir a pressão e a glicemia.

“Os alunos recebem informações gerais sobre o idoso. Compete ao cuidador toda a rotina da pessoa de quem ele está cuidando, a exemplo do preparo da comida, e seguir tudo que for prescrito pelo médico, fisioterapeuta, nutricionista e demais profissionais que assistem ao paciente”, relata a técnica de saúde.

Mercado de trabalho

Os asilos, conforme ressalta Carolina Barros, sempre procuram informações no Senac, sobre pessoas que fizeram o curso de Cuidador de Idoso na instituição.

“Também firmamos algumas parcerias com secretarias de Ação Social e prefeituras que procuram esses profissionais, egressos do Senac, além de empresas particulares, que atuam também nessa área”, destaca.

Saiba mais sobre o curso de Cuidador de Idoso

cursos.se.senac.br/?url=/curso/detalhe/2454/cuidador-de-idoso

Senac | SE