Instrutores do Senac/SE são premiados como destaque na educação profissional

Três instrutores do Senac, dos eixos de Tecnologia da Informação (TI), Beleza e Aprendizagem, tiveram o trabalho que desenvolvem, reconhecido pelos alunos que os escolheram para receber premiações.

Para o instrutor de eixo de TI, Sergio Pitanga, receber o Prêmio Educar Sergipe é um reconhecimento de que o seu trabalho está sendo desenvolvido de forma correta.

“É muito bom saber que pessoas, ex-alunos e alunos, lembraram de você e te indicaram para receber uma premiação, naquela área que atua. Isso é extremamente importante para mim e para todos os professores, pois significa que estamos alcançando os nossos objetivos. Não trabalhamos pensando em ganhar premiação, mas sim, dar o nosso melhor em sala de aula, mas ter a nossa atuação reconhecida, é gratificante”.

O eixo Beleza e Aprendizagem, a escolhida foi a Instrutora de beleza da unidade de Aracaju do Senac há nove anos, Georcinete Castro.

“Foi uma felicidade muito grande ser reconhecida como alguém que ajudou muitas pessoas a realizarem seus sonhos, a tirarem seus objetivos do papel. Quero dividir esse prêmio com toda a equipe do eixo de beleza do Senac, as coordenadoras e colegas de trabalho, porque sabemos quanto é difícil trabalhar a questão profissional neste setor”.

A premiação Mulheres 2023 foi realizada pela instrutora da Aprendizagem, Alainy Priscilla Almeida dos Anjos.

“O intuito foi premiar mulheres que prestaram serviços relevantes na área da educação. A indicação do professor para receber o prêmio é feita pelos alunos. Foi uma premiação muito importante porque mostra que, enquanto instrutora do Senac, o meu trabalho está sendo bem-visto, bem aproveitado pelos alunos da Aprendizagem que passam por mim. São vidas que impactei positivamente e que lembraram do meu nome para receber este prêmio”.

“Parabenizo os instrutores laureados no Prêmio Educar Sergipe. Isso representa a competência e eficácia com que o Senac investe em seus profissionais e em uma educação referência no Estado de Sergipe”, ressaltou Adalberto Trindade de Souto, diretor do Departamento de Educação Profissional (DEP) do Senac/SE.

Senac/SE