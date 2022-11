Senac: Empregabilidade na região de Santana do São Francisco com entrega de certificados

Com o objetivo de ampliar as chances de empregabilidade no município de Santana do São Francisco, na região do baixo São Francisco, foram entregues na manhã de quinta-feira, 3, certificados de conclusão de cursos a 50 alunas(os) do Programa Senac de Gratuidade – PSG. Realizado em parceria com a prefeitura local, a solenidade de entrega aconteceu no Centro de Referência e Assistência Social – CRAS.

“Essa foi uma parceria que trouxe, principalmente, dignidade para o nosso município, dando oportunidade qualificação e de uma renda. Faremos novos convênio com o Senac, ofertando mais cursos para a nossa população”, destacou Ricardo Roriz.

Raquel Daiana dos Santos foi uma das 50 pessoas que concluíram buscaram qualificação. Ela fez o curso de manicure e pedicure é já está ganhando dinheiro.

“Fazer o curso foi um divisor de águas, abriu as portas para mim. Já trabalhei como cabeleireira, tinha um interesse muito grande de ser manicure e surgiu a oportunidade de fazer a capacitação, oferecida de forma gratuita, e eu aproveitei. Fiz o curso, adorei e já estou trabalhando, exercendo a minha profissão”.

A aluna Maria Eulina, que fez a capacitação em ‘Qualidade no atendimento’, revela que enfrentou alguns desafios, mas apesar das dificuldades, conseguiu concluir o curso. Representante da turma, ao final, agradeceu a chance e incentivou a busca por qualificação.

“Se Deus está na sua vida e você acredita, foque que vai chegar no que pretende conquistar”, ressaltou.

“Entregamos certificados para alunos de três cursos, sendo 14 em ‘Práticas de Cabeleireiro’, 15 em ‘Práticas de Manicure e Pedicure’ e 21 em ‘Qualidade no Atendimento’, por meio do PSG”, informou Edson Araújo, gerente da Unidade Móvel do Senac/SE, já sinalizando que a parceria terá continuidade em 2023.

Para o diretor Regional do Senac/se, Marcos Sales, profissionalização é uma necessidade em boa parte dos munícipios sergipanos.

“É principalmente na área de atendimento ao cliente, que se faz mais necessária. E quando o gestor do município enxerga essa necessidade e firma parcerias conosco, mostra a preocupação em profissionalizar os seus cidadãos e desenvolver o município. O Senac tem papel fundamental nesse processo”.

“Nós vamos rodar os 75 municípios de Sergipe entregando certificados, mostrando a presença do Senac, o trabalho de excelência que é desenvolvido. Estamos muito satisfeitos em ver o prefeito comovido com esse momento. Quando temos um município como parceiro, facilita a oferta de cursos, o que deixa todos que fazem o Senac bastante satisfeitos”, declarou o presidente da Fecomércio/Sesc/Senac, Marcos Andrade.

O evento contou ainda com a participação do superintendente da Fecomércio, Maurício Gonçalves; da primeira-dama, Renata Roriz, e dos secretários de Ação Social, Maria das Dores Santos de Franca, e do Turismo, Genilson Ramos Aragão.

Ascom Senac/SE