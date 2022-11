Capacitação gratuita: Coletivo Jovem inicia novo ciclo e busca preparar 2 mil jovens ao primeiro emprego em Sergipe

A Plataforma Coletivo Jovem, programa do Instituto Coca-Cola Brasil, em parceria com a Solar Coca-Cola, está com inscrições abertas para o novo ciclo de capacitação online e gratuita de jovens ao primeiro emprego. Nesta nova fase, o programa tem como objetivo capacitar 2 mil jovens em Sergipe. O projeto promove o Coletivo Online, curso 100% digital que pretende proporcionar oportunidades para o ingresso de jovens no mercado de trabalho.

Para se candidatar basta ter entre 16 e 25 anos, estar cursando ou já ter concluído o Ensino Médio. O programa online distribui conteúdos por meio do WhatsApp, permitindo ao jovem realizar o curso em qualquer lugar, a qualquer momento. Ao longo da formação, os participantes terão acesso a temas como: plano de vida, planejamento financeiro, construção de currículo e preparação para processos seletivos.

Durante cinco semanas, os participantes devem receber 11 videoaulas e atividades para testarem seus conhecimentos no próprio celular. Após a conclusão do curso, os jovens recebem certificado de conclusão e são direcionados para o cadastro no banco de vagas dentro da comunidade exclusiva do Coletivo.

Para mais informações, inscrições e detalhes sobre o Coletivo, os interessados podem acessar o site oficial do projeto: https://bit.ly/ColetivoJovem2022.

