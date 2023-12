Senac SE entrega certificados para 62 mulheres em São Cristóvão

Em São Cristóvão, 62 mulheres concluíram as capacitações realizadas pelo Senac Sergipe, em parceria com a Prefeitura Municipal. O convênio, firmado com a Unidade Móvel (UM) do Senac, ofertou quatro cursos, divididos entre os segmentos de moda e de gastronomia. A solenidade da entrega de certificados aconteceu, no Fórum Gilson Góis Soares, contando com a presença do diretor Regional Adjunto do Senac, Manuel Leal, do gerente da UM, Edson Araújo, do prefeito do município, Marcos Santana e secretários.

De acordo com Edson Araújo, gerente da UM, os cursos ofertados foram de costureira, básico de costura e acabamento, pães caseiros e artesanais, e de bolos e doces regionais. “É sempre muito gratificante entregar os certificados a essas mulheres e saber que estamos colaborando para que tenham uma vida mais digna”, informou.

“É um prazer voltar a São Cristóvão, representando o Senac Sergipe, cuja missão é educar para o trabalho. E desta vez para entregar os certificados dessas quatro turmas. Acreditamos que, através da educação profissional, a pessoa pode ter uma vida digna. Que estas capacitações sejam apenas uma de muitas que essas mulheres acabaram de concluir, o Senac está sempre de portas abertas para recebê-las. E o prefeito Marcos Santana está de parabéns por essa visão empreendedora, de fomentar a capacitação da população de São Cristóvão”, enfatizou Manuel Leal.

Antes da entrega dos certificados, as mulheres desfilaram roupas produzidas pelas alunas do curso de costureira, por meio da Casa da Costura em parceria com o Senac, que foram apresentadas durante o Festival de Arte de São Cristóvão (Fasc). A coleção Moda in Fasc, cujo desfile acontecerá às 18h do dia 1º de dezembro, é composta por peças com base em alfaiataria, confeccionadas de uma forma mais moderna, despojada e básica, para atender ao público atual.

O prefeito da cidade, Marcos Santana, enfatizou a importância da parceria com o Senac e Sistema Fecomércio.

“Todos que fazem parte do Sistema Fecomércio têm sido um esteio, um apoio muito importante para nós. Sempre somos bem acolhidos quando procuramos parcerias no Senac, visando trazer capacitações para o nosso município. O nosso muito obrigado por essa parceria, sempre. Precisamos andar juntos, dar as mãos para que as mudanças aconteçam”.

Acolhimento e apoio

Representando os alunos na solenidade, a artesã Gilvânia Silva, destacou o papel social das capacitações.

“Além de estarmos aprimorando nossas técnicas, fazer essas capacitações ajudam o nosso psicológico, pois conversamos entre as participantes, compartilhamos experiências, dificuldades e assim vamos nos ajudando. E já estamos esperando novas parcerias, entre a prefeitura e o Senac, para novos cursos”, ressaltou.

A secretária de Ação Social do município, Luciane Rocha Lima, declarou que os cursos são para todos os públicos, mas acabam atraindo mais as mulheres. “É por isso que essas capacitações acabam sendo também um momento de acolhimento, de fortalecimento, não apenas pela questão da possibilidade de geração de renda, mas em muitos outros aspectos. A administração teve o cuidado de oferecer os cursos em diversas localidades, além da sede do município, visando capacitar o maior número possível de pessoas e de mulheres, oferecendo turmas nos três turnos”.

Aprendizagem contínua

A técnica de enfermagem Evilane Sucupira, 50 anos, fez o curso de bolos e doces regionais. “Resolvi fazer esse curso porque gosto de experimentar coisas novas, adquirir conhecimento. Além disso, durante as aulas, tive a oportunidade de conhecer pessoas e os instrutores, que são excelentes. Sempre que tenho oportunidade, faço capacitações”.

“Sempre tive vontade de fazer um curso no Senac, mas não tinha oportunidade. E quando surgiu essa aqui no município, pela prefeitura e gratuita, aproveitei para fazer. Quero empreender com o que aprendi e me aprimorar mais, fazer mais capacitações”, afirmou a autônoma Lucivânia da Paixão, 47 anos, que recebeu a certificação de básico de costura e acabamento.

“O mundo está sempre se modernizando e precisamos acompanhar o que surge de novo. Já costuro, mas era com produtos industriais e no curso aprendi novas técnicas de costura e como fazer outros produtos, outros tipos de roupas. Foi muito bom”, afirmou a artesã Sandra Regina Jesus Xavier, 41 anos, que fez a qualificação de costureira.

A dona de casa Laís Soares dos Santos, 29 anos, espera mais adiante, ter condições de empreender e colocar em prática o que aprendeu no curso de pães caseiros e artesanais. “Foi uma oportunidade maravilhosa que tive de fazer o curso, gratuitamente. Assim que soube, fui atrás para me inscrever e gostei demais de ter aprendido as receitas de diversos tipos de pães. No momento não estou podendo, mas assim que tiver uma oportunidade, vou colocar a mão na massa e produzir pães para comercializar”.

Senac|SE