Instituto Federal oferta mais de 2 mil vagas em cursos técnicos e de graduação com vagas para Tobias Barreto

O Instituto Federal de Sergipe publicou editais referentes ao processo seletivo para ingresso no primeiro semestre do próximo ano. São 2.300 vagas para os cursos técnicos integrados ao nível médio, técnico subsequente e de graduação.

As vagas ofertadas são para os campi de Aracaju; Estância; São Cristóvão; Lagarto; Itabaiana; Glória; Socorro; Tobias Barreto e Propriá.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma on-line até o dia 29 de dezembro para os cursos técnicos integrados, e até 13 de novembro para os cursos de graduação e técnico subsequente.

De acordo com o IFS, a forma de ingresso para os cursos técnicos ocorrerá através de sorteio eletrônico. Já para cursos superiores, o ingresso se dá a partir da análise de uma das edições (2011 a 2023) do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Ainda segundo o IFS, há a previsão de vagas para as chamadas ações afirmativas (cotas), destinadas a candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas e provenientes de escolas públicas; ou para aqueles que independente de raça, são oriundos de escolas públicas; além de vagas específicas para pessoas com deficiência (PcD).