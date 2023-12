Diretor Regional do Senac/SE, Marcos Sales, é o mais novo cidadão santanense

O Diretor Regional do Senac, Marcos Sales, foi agraciado, na sexta sexta-feira, 01 de dezembro, com o Título de Cidadão Santanense. A outorga foi proposta pelo Vereador Valdson da Silva Costa e aprovada por unanimidade por seus pares. A cerimônia realizada na Câmara de Vereadores do município, reuniu parlamentares, amigos e familiares e destacou o empenho de Marcos Sales na região com ações de educação inclusiva com foco no comércio, bens e serviços, eixos de atuação do Senac.

“Esse é um reconhecimento pelo ótimo trabalho desempenhado no Senac e a visão de trazer para o município cursos de profissionalização para nossa população, gerando renda e perspectiva de melhores dias para nossos munícipes por meio da qualificação”, disse o Vereador Valdson Costa.

Sales recebeu o Título de Cidadão Santanense das mãos da primeira-dama, Renata Roriz, uma das grandes incentivadoras do empoderamento feminino por meio da educação profissional. Em um discurso emocionado, o mais novo cidadão fez uma homenagem, em primeiro momento, à família.

“Gostaria de cumprimentar as mulheres aqui presentes em nome de minha mãe, que aos 97 anos não pode compartilhar desse momento, e da minha esposa Ângela Teresa Costa Sales (engenheira civil e docente aposentada da UFS). Mas tenho a alegria de ter meus irmãos, cunhado e sobrinho que me acompanham neste importante dia”.

Marcos Sales agradeceu aos parlamentares e creditou a iniciativa do projeto de interiorização à Fecomércio.

“Não posso deixar de agradecer a Câmara de Vereadores e ao prefeito Ricardo Roriz pela atitude de respeito e consideração na concessão desta homenagem. Importante ressaltar que a ideia foi conjunta, mas o Presidente da Fecomécio, Marcos Andrade, foi o grande mentor das ações nessa região. Ele sim, merece todas as honrarias pelo Senac”, reconheceu.

“É de conhecimento que Santana do São Francisco é uma região pobre, o com menor IDH e IDEB do Estado. A Fecomércio, por meio do Senac, olhou para as pessoas do nosso município, trouxe novos horizontes com os cursos profissionais que vão proporcionar caminhos para empregabilidade e empreendedorismo”, ressaltou o prefeito Ricardo Roriz.

Na mesma cerimônia foram homenageados ainda com Título de Cidadão Santanense, o senador Laércio Oliveira, e o presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade. Participaram ainda da solenidade o deputado estadual Luciano Pimentel, os vereadores Hermínio Marques, Jadson Machado, Jânisson Félix dos Santos, José de Jesus Leite, Manoel Santos, Van Carlos Inocêncio e Williane Souza, além de ex-vereadores e parlamentares de outros municípios.



Marcos Sales

Marcos Antônio Moura Sales assumiu a Diretoria Regional do Senac em agosto de 2022. Em um ano e três meses alcançou marcas nunca antes registradas na administração da instituição. Em 10 meses, o Senac atingiu 100% dos municípios sergipanos, por meio de cursos e oficinas. De acordo com o levantamento, foram ofertados cursos em 72 localidades e oficinas em três, entre os meses de março e novembro.

Em 35 anos de uma sólida carreira profissional, o aracajuano de nascimento Marcos Sales, que é graduado em engenharia civil, pós-graduado em gerenciamento de projetos e em tecnologia da informação, atuou como presidente da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), na Diretoria Administrativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), secretário-adjunto da Casa Civil, chefe do Gabinete de Gestão Governamental do Estado de Sergipe e secretário adjunto de administração em Santana do São Francisco. Na esfera empresarial, desempenha atividades de administração e engenharia, gestão de pessoas, projetos e negócios, redução de despesas, aumento de receita e execução de investimentos.

Senac|SE