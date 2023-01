Senac/SE participa da solenidade de lançamento da Câmara Portuguesa em Sergipe

O diretor Administrativo-Financeiro do Senac/SE, André Gusmão, representou a instituição na manhã desta quarta-feira, 18, na instalação da Câmara Portuguesa de Sergipe, ocorrida no auditório do Hotel Sesc Atalaia. Esta é a 19° Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil. A unidade regional da entidade foi constituída com o objetivo de estabelecer um elo entre as relações luso-brasileiras em diferentes âmbitos empresariais, com foco no desenvolvimento econômico do Estado. O Senac atua dentro desse contexto, como instituição profissionalizante do Sistema Fecomércio.

A solenidade, durante a qual foi dado posse à diretoria da entidade, contou com a presença do governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, e secretários; o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira; o embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos; o presidente das Câmara Portuguesas no Brasil, Armando Abreu; do vice-presidente da Fecomércio Alex Garcez e do superintendente Maurício Gonçalves, o coordenador do Instituto Fecomércio, Lucas Uriel, que integra a diretoria e o Conselheiro do Sesc, Pedro Amarante.

Alex Garcez ressalta que a Câmara chega para beneficiar ainda mais a interlocução entre Portugal e Sergipe.

“Esse trabalho foi iniciado pela Fecomércio em 2017, quando uma comissão de 12 empresários foi até Portugal para iniciar as tratativas. E hoje ficamos felizes porque temos um membro na diretoria da Câmara Portuguesa de Sergipe e abrimos as portas para a internacionalização dos nossos produtos e para a negociação de captação de recursos de Portugal e da comunidade europeia para Sergipe. Isso gera oportunidades para a expansão do nosso setor produtivo para Portugal e abrindo um caminho para a União Europeia”.

Cumprimentando todos os presentes, o governador Fábio Mitidieri destacou a importância da atuação da Câmara recém-instalada.

“Nem bem começamos e já estamos fazendo negócios com o empresariado português. E esse é o maior propósito desta Câmara”.

O embaixador de Portugal no Brasil elogiou a participação das principais autoridades políticas e empresariais do Estado.

“É a primeira que vejo com a participação do governador e esse estreitamento do Portugal moderno com os estados brasileiros é de extrema importância, porque cada um tem suas particularidades”, disse, destacando que a comunidade brasileira em Portugal é a maior: já são cerca de 700 mil brasileiros espalhados no país europeu.

Durante a solenidade, foi empossada a diretoria da Câmara Portuguesa em Sergipe, que tem como presidente José Gabriel Macedo Beltrão Filho.

“Esse é um projeto coletivo que conta com o apoio de um time de empreendedores, da Fecomércio, que sempre esteve ao nosso lado, com o governo do Estado, através do secretário de Desenvolvimento Econômico, Walmor Barbosa que, logo após ser empossado, abraçou o nosso projeto. Quero agradecer todo o apoio que recebemos, da Embaixada, do setor empresarial sergipano, da Prefeitura de Aracaju. E a partir disso poderemos globalizar e internacionalizar o Estado, a nossa economia, os nossos pilares, que é a indústria, comércio, serviços e turismo sergipano, desenvolvendo esse relacionamento bilateral com o nosso país irmão”.

A escolha pelo estado de Sergipe surgiu a partir da demanda de empresários locais em busca do estreitamento das relações comerciais com Portugal, visando sobretudo a expansão dos seus negócios.

“A instalação da Câmara Portuguesa é uma ratificação de um trabalho que vem desde o ex-presidente do Sistema Fecomércio, Laércio Oliveira e que agora está sendo consolidado pelo atual presidente, Marcos Andrade. O Senac se insere nesse contexto, como braço do sistema responsável pela formação profissional, hoje referência em todo o país. Então, quando se trata de qualificação em comércio, turismo, gastronomia, bens e serviços, o Senac está sempre presente”, finaliza André Gusmão.

