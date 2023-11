Senac SE certifica 52 mulheres que concluíram cursos gratuitos ofertados em Capela

O Senac Sergipe fez a entrega de certificados de conclusão de cursos para 52 mulheres residentes em Capela, na manhã de terça-feira, 7, no Plenário da Câmara de Vereadores. O convênio firmado entre a Prefeitura de Capela, a Secretaria Estadual do Trabalho e a Unidade Móvel (UM) da instituição de educação profissional, viabilizou a oferta de três capacitações no município, por meio do Programa Senac de Gratuidade (PSG).

“Através de convênios e parcerias, a Unidade Móvel leva capacitações para diversas cidades do interior sergipano. Em Capela ofertamos os cursos de Preparo de Bolos e Tortas, Preparo de Doces e Salgados e Design de Sobrancelhas, por meio de parceria firmada com órgãos públicos e conseguimos certificar mulheres, assistidas pelo Centro de Referência do município. É missão da unidade, descentralizar as atividades da Grande Aracaju, atendendo pessoas que não têm condições de se deslocar para a capital, levando até elas, oportunidades para que mudem de vida”, informou Edson Araújo, gerente da Unidade Móvel.

A entrega contou com a participação do representante da Administração Nacional no Conselho Regional do Senac-SE, André Garcez e do diretor Regional do Senac, Marcos Sales.

“Preparar para o trabalho é a nossa missão, que será ampliada a partir de 2024, incluindo mais algumas determinações. Sabemos que algumas de vocês vão empreender a partir dessas capacitações, que podem representar a independência financeira e uma vida mais digna. Podem contar sempre com o Senac e esperamos ter ajudado a transformar as vidas de vocês a partir de agora”, falou Sales.

“Oferecemos os cursos para essas mulheres, vítimas de violência, assistidas pelo Centro de Referência, com o objetivo de que elas possam melhorar a qualidade de vida. Essa parceria com o Senac e a Secretaria do Trabalho, foi muito valorosa para o nosso município, e desejamos que elas tenham mais autonomia, independência financeira, que essas capacitações façam realmente a diferença na vida de cada uma delas. Esse é o significado do trabalho que desenvolvemos aqui. Agradecemos imensamente ao Senac e aos instrutores que passaram por aqui”, destacou a secretária de Assistência Social, Larissa Mamlak.

A prefeita de Capela, Silvany Mamlak, ressaltou que as capacitações são ações de cidadania que representam dignidade para essas mulheres e as famílias delas.

“Ver toda essa mulherada, cada uma com seu olhar de esperança e agora capacitada, pronta para o mercado de trabalho, é gratificante. Ter no currículo um certificado de uma instituição como o Senac, que é referência, já faz o empregador ter outro olhar. É uma instituição que tem esse lado social, não só de capacitar, mas também levar dignidade para jovens, adultos, homens e mulheres, para todos que precisam estar qualificados para o mercado de trabalho”.

Dias melhores

Cláudia da Conceição Santos, 28 anos, concluiu a capacitação de Preparo de Bolos e Tortas, e já vislumbra dias melhores.

“Já fazia bolos, mas a partir do curso, agora penso em abrir um pequeno negócio para mim, para ter o meu dinheiro. Espero que o Senac promova mais cursos como este, pois os instrutores são excelentes”.

Aos 62 anos, Maria Laudinete dos Santos Melo também fez o mesmo curso, que representou uma repaginada na vida dela.

“Foi uma inovação na minha vida. Já trabalho com bolos, doces, mas estava acomodada. Na qualificação, aprendi com o instrutor Célio, coberturas e recheios diferentes, com técnicas atuais, e isso me colocou pra cima de novo. Espero que o Senac traga mais cursos para Capela, pois têm muitas mulheres aqui com vontade de trabalhar”.

“Sou cozinheira há muitos anos, mas não trabalhava com doces e salgados, e esse curso me completou. O professor, além de ensinar o preparo, nos fez enxergar que podemos ter a nossa independência financeira, ganhar nosso dinheiro. Foi uma oportunidade muito boa e espero fazer outros cursos do Senac, aqui na cidade”, declarou Edileuza Nunes dos Santos, 58 anos, que fez a capacitação de Preparo de Doces e Salgados

“Gostei muito de fazer o curso de Design de Sobrancelhas, pois chegou num momento da minha vida que estava precisando. Passei por alguns problemas e a capacitação me trouxe oportunidade de me equilibrar e já tenho uma clientela boa”, declarou Edinilza Soares Santos, 39 anos.

O diretor de Educação Profissional do Senac Sergipe, Adalberto Trindade de Souto, enfatizou que a instituição avança nas ações de educar para o trabalho.

“Muito gratificante acompanhar mais uma entrega de certificados, principalmente para esse grupo vulnerável. Essas 52 mulheres estão agora aptas para o mercado de trabalho, seja para atuarem como funcionárias de empresas ou como empreendedoras”.

Senac|SE