Conselho de Psicologia realiza debate acerca da inserção da psicologia nas Políticas Públicas

O Conselho Regional de Psicologia de Sergipe (CRP19), por meio do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP), e o Conselho Federal de Psicologia (CFP), realizam nos dias 17 e 18 de novembro, na Didática V, da Universidade Federal de Sergipe, campus São Cristóvão, o “Seminário Regional do CREPOP: Interlocuções entre a Psicologia, Políticas Públicas e IES”.

O evento, gratuito, tem como objetivos promover oportunidades de aproximação institucional entre o CREPOP e as Instituições de Ensino Superior (IES) do estado que ofertam curso de graduação em Psicologia, além de fomentar parcerias para aprimorar as relações da psicologia enquanto ciência e profissão com as políticas públicas brasileiras e ainda franquear o debate acerca da inserção da psicologia nas diversas etapas do Ciclo das Políticas Públicas.

Palestrantes

A conferência de abertura “Psicologias que pensem com os pés onde pisam” terá como convidado o psicólogo, psicoterapeuta e supervisor clínico, Deivison Warlla Miranda Sales (CRP03/13.271).

Graduado em Psicologia (UFPI), especialista em Filosofia Contemporânea (UEFS), especialista em Direitos Humanos e Contemporaneidade (UFBA), Mestre em Psicologia (UFDPAR) e pesquisador sobre subjetividades periféricas e descolonização das clínicas psicológicas, Deivison Miranda é autor do livro Esquizografias, (uma releitura do conceito do psicanalista Jacques Lacan). A obra é uma coletânea de esquizografias sobre temáticas que encruzilham vidas, arte, clínica, política, subjetividade, opressões em uma retomada e reescrita de textos produzidos de 2015 aos dias atuais.

A psicóloga, pesquisadora, ativista, mulher indígena e Conselheira do XIX Plenário do Conselho Federal de Psicologia (CFP), Nita Tuxá (Edilaise Santos Vieira/CRP 03/ 25213), é palestrante convidada do segundo dia de debates e apresenta o tema “Partilha ancestral: Psicologia, Políticas Públicas Povos Originários”.

Indígena do povo Tuxá, Nita é graduada em Psicologia (UNIVALE), mestra em Antropologia Social (UFRR), especialista em Saúde Indígena (UNIFESP), especialista em Terapia Cognitiva Comportamental (UNISEPE), docente no curso de psicologia do Centro Universitário do Rio São Francisco (UniRios), psicóloga de saúde indígena no Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI BAHIA/SESAI, no Polo Base de Paulo Afonso, idealizadora da Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogos(as) – ABIPSI e integra o Projeto Vozes Indígenas da Fiocruz. Ao integrar a atual gestão do CFP, Nita Tuxá tornou-se precursora da presença dos povos originários em um espaço institucional estratégico para a Psicologia como ciência e profissão.

Programação

17 Nov (sexta-feira)

14h30: Mesa de abertura

15h: Conferência de abertura: “Psicologias que pensem com os pés onde pisam” – Deivison Miranda

15h45-16h15: Interação com o público

16h15-16h45: Coffee break

16h45-18h: Roda de partilha: “Práticas em Psicologia e políticas públicas”

18 Nov (sábado)

08h30: “Partilha ancestral: Psicologia, Políticas Públicas Povos Originários” – Nita Tuxá – Edilaise Santos Vieira

09h30-10h30: Interação com o público

10h30-11h: Coffee break

11h-12h30: “Dimensões do fazer psicologias em políticas públicas, papo com quem faz”

Mediação e Debate: CREPOP Sergipe (Assessoria Técnica + Conselheiro Coordenador)

12h30-13h30: Interação com o Público

13h30-14h30: “Formulário CREPOP e seus referenciais, como temos utilizado as ferramentas?” (apresentação dos primeiros resultados)

15h:Encerramento do evento

Inscrições:

https://www.sympla.com.br/seminario-regional-do-crepop-interlocucoes-entre-a-psicologia-politicas-publicas-e-ies__2237720

Ascom CRP19