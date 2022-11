Senac/SE busca orientação junto ao Conselho de Psicologia para implantar serviço de acolhimento na instituição

Com o objetivo de investir no cuidado integral de saúde mental para alunos e funcionários, nesta segunda-feira, 7, o Senac/SE, por meio do Núcleo de Gestão de Pessoas, convidou o Conselho Regional de Psicologia de Sergipe (CRP19) para iniciar um diálogo com foco na implantação de um ambiente de acolhimento.

“Tratamos sobre a possibilidade de termos no Senac, principalmente no ambiente pedagógico, um local apropriado de escuta para os nossos alunos e empregados. Para fazer tudo de forma correta, marcamos essa reunião com o presidente do Conselho para finalizar o projeto e apresentá-lo para aprovação da diretoria”, informou Maria Barros, gerente do Núcleo de Gestão de Pessoas.

Receptivo, o Conselheiro Presidente do CRP19, Adriano Ferreira Barros, ouviu as ideias, compartilhou sugestões e destacou a importância do olhar do Senac para com seus alunos, instrutores e funcionários.

“A minha sugestão é que um psicólogo organizacional trabalhe com planejamento sobre a implantação da sala e o acolhimento psicológico dentro da instituição. Esse profissional dará suporte ao pedagógico. E nesse processo é muito importante ouvir os instrutores, para que identifiquem em seus alunos, aqueles que precisam de ajuda”, enfatizou.

“Esse acolhimento será um acréscimo bastante significativo para escola, tanto para alunos quanto para instrutores, porque ninguém vai começar falar do nada. Mas quando você é acolhido e a escuta acontece, é diferente. A relação vai se estreitando e depois de um tempo, a pessoa se sente valorizada naquilo em que está trabalhando, naquilo que está fazendo”, disse Rafael Ramos, gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional – NDIE.

Para o Diretor Regional Adjunto, Manuel Leal, mais do que nunca é preciso falar sobre a importância do acolhimento psicológico dentro das empresas.

“Cabe ao líder direto tentar identificar como estão as pessoas que trabalham com ele. Cuidar do bem-estar emocional é responsabilidade de todos”, ressaltou.

De acordo com o Diretor Administrativo e Financeiro do Senac/SE, André Gusmão, a iniciativa comunga com um novo olhar sobre a promoção de uma cultura de desenvolvimento pessoal e busca de resultados mensuráveis.

“Essa reunião com o Conselho de Psicologia traz um alento para o futuro que propomos para o Senac. Falar de saúde ocupacional é cuidar das pessoas. E essa é uma das missões dessa nova diretoria, dessa nova presidência. Queremos transformar o Senac Sergipe no melhor lugar de se trabalhar, no Brasil inteiro”, concluiu.

Ascom Senac/SE