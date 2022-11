Invista em Você atrai mais de 550 pessoas para as palestras e minicursos ofertados em Aracaju

Mais de 550 pessoas se inscreveram nas palestras e mini oficinas ofertadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac/SE), nos turnos da tarde e noite de quinta-feira, 17. Esta foi a primeira vez que o projeto ‘Invista em Você – Faça Senac’, foi realizado na unidade de Aracaju.

Rafael Ramos, gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Implementação Educacional (NDIE) do Senac/SE, destacou que o ‘Invista em Você’, foi idealizado para que o Senac apresentasse todos os seus segmentos da educação profissional para o público tanto interno como externo.

“É uma oportunidade para que as pessoas entendam a necessidade de investirem em si mesmas, visando ter um futuro profissional mais promissor, mais qualificado, mais adequado. É a primeira vez que realizamos em Aracaju e trouxemos para os participantes desta edição, oficinas de todos os eixos educacionais que dispomos, para que conheçam um pouco do que o Senac tem para oferecer, inclusive para quem é aluno atualmente, para que conheçam os cursos de outros segmentos, além do qual ele está estudando”.

O instrutor do eixo de Gestão e Negócios, Marco Gonçalves, explica que o projeto Invista em Você já acontece há alguns anos, nas unidades do interior, e agora chega a Aracaju, com um número recorde de participantes.

“Esse projeto começou em sala de aula e foi ganhando proporção. Iniciamos no interior e a repercussão foi muito boa. A partir daí resolvemos fazer essa edição em Aracaju, para o nosso principal público, que são os jovens aprendizes e nossos alunos. Foi uma oportunidade deles, que já estão inseridos no ambiente educacional do Senac, conhecerem a diversidade de cursos e capacitações profissionalizantes que a instituição oferece. E batemos recorde de participação”.

Temas diversificados

O evento gratuito contou com duas palestras e 24 oficinas, ministradas por instrutores da instituição. Divididas entre os dois turnos, as atividades foram abertas à tarde e à noite, com a palestra “Tendências de lifestyle – estilo de vida’, proferida pela instrutora do eixo de moda, Karinne Sá, que abordou sobre a importância do comportamento, da imagem, sem perder a personalidade.

“Trouxe essa nova vertente para que o aluno entendesse que tem que, não só as capacidades que são adquiridas aqui nos cursos do Senac, mas também se posicionar como alguém que passe credibilidade e confiança. Trouxemos todo esse olhar de junção de um profissional, para que ele esteja adequado à vaga que pretende buscar no mercado de trabalho”.

O projeto atraiu a atenção do mecânico Rafael Siqueira, que faz curso de informática no Senac e participou da mini oficina de ‘Princípios básicos de primeiros socorros’.

“O curso me chamou atenção e resolvi participar porque acho importante ter conhecimento sobre primeiros socorros e a professora passou, de forma simples e clara, como socorrer uma pessoa que apresentar problemas na rua ou até mesmo dentro da nossa casa”.

Já a confeiteira e cozinheira Maria Eduarda escolheu o minicurso de ‘Massa fresca ao molho – finger food’, pensando em agregar valor à área que já atua.

“Sempre que surgem oportunidades, estou aqui no Senac, fazendo cursos e oficinas. E quando soube desse projeto e das oficinas rápidas, já busquei uma de interesse e me inscrevi. O aprendizado aqui no Senac é sempre muito bom, os instrutores são excelentes”.

‘Trufas natalinas’ foi a oficina rápida que a massagista Egda Machado de Melo resolveu investir.

“Sou aluna da casa, do curso de massoterapia e amei fazer a oficina de trufas. O professor explicou de uma forma simples, e que a gente consegue entender, e mostrou que a dificuldade para fazer a trufa decorada para o Natal não é grande. E quem participou pode fazer para a família, para vender nesse final de ano ou investir na área”.

Airton Nogueira trabalha numa agência de turismo, é aluno do curso de guia de turismo do Senac e buscou novos conhecimentos.

“Esse projeto Invista em Você é bastante interessante, pois deu oportunidade de quem já estuda no Senac, fazer esses cursos rápidos em outras áreas. Optei pela de ‘Criação de logotipo – CorelDraw’ para adquirir um pouco de conhecimento, numa área diferente da que atuo hoje e agregar valor à minha função atual”

Ascom Senac/SE