Senac realiza “Café com Aprendizagem”

No dia 17 de outubro, o Senac realiza a primeira edição do “Café com Aprendizagem” no Restaurante Escola Senac. O evento, que terá participação de representantes do Ministério Público e setor produtivo, busca colocar em evidência a promoção do acesso de jovens ao mercado de trabalho.

De acordo com Adalberto Trindade Souto, diretor do Departamento de Educação Profissional do Senac/SE, a iniciativa busca sensibilizar as empresas a dar oportunidades aos jovens aprendizes, que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade social.

“As três entidades: setor produtivo, Senac e setor judiciário, unidas num objetivo só, que é ampliar cada vez mais o programa Jovem Aprendiz. E dessa forma, possibilitar que os jovens tenham uma experiência de acesso ao mercado de trabalho”, explica.

O Senac, anualmente, capacita mais de 3.000 jovens e adolescentes na faixa dos 14 aos 24 anos, através do Programa de Aprendizagem que atende, em parceria, as empresas privadas, órgãos públicos e o Ministério Público do Trabalho de Sergipe.

“Visualizamos que uma ação como esta permite que o setor produtivo compreenda, com riqueza de detalhes, a importância da sua participação ativa e efetiva. O poder judiciário, é suma importância nesse cenário, não só na indicação de jovens em situação de vulnerabilidade social, mas também com o objetivo de ampliar e fortalecer esse projeto, oportunizando o maior número possível de jovens na inserção social e o ingresso ao mundo do trabalho”, afirma Marileide Martins, gerente do Núcleo de Promoção da Inclusão Social e Relação com Egressos (NPRE) do Senac/SE.

A criação do projeto teve como base o relatório sobre o futuro do trabalho, realizado pelo Fórum Econômico Mundial. No documento são mostradas mudanças que pretendem influenciar o futuro dos negócios e a formação dos profissionais. O Café com Aprendizagem busca, dessa forma, trazer um diálogo do papel da educação para o desenvolvimento das competências apontadas no relatório, como: adoção de novas tecnologias; ampliação do acesso digital; aumento do custo de vida; lento crescimento econômico, dentre outros. A fim de, incentivar a capacitação aos moldes do futuro do mercado de trabalho.

Programação

O evento contará com uma mesa redonda voltada para a temática de Inclusão e Aprendizagem com o Procurador do Trabalho, Raimundo Lima Ribeiro Júnior; o diretor de Educação Profissional do Senac/SE, Adalberto Trindade, e como mediador, o coordenador Técnico do eixo de Gestão e Negócios, Marco Gonçalves.

7h30 – Café

8h – Abertura do evento

8h30 – Mesa Redonda sobre Inclusão e Aprendizagem

9h30 – Apresentação de vídeo com cases de sucesso empresarial

10h – Encerramento

Senac|SE