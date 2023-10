Senac Sergipe faz adesão ao Movimento ODS

A gerente do Núcleo de Desenvolvimento e Inovação Educacional (NDIE), do Senac-SE, Cristiane Tavares, recebeu na tarde de terça-feira, 10, as representantes do Movimento Nacional ODS em Sergipe, Sandra Sena, e de projetos, Izabella Matos. O encontro foi marcado pela a adesão da instituição de educação profissionalizante ao movimento.

“A nossa proposta é aplicar o máximo possível, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), aos nossos projetos integradores, para que eles já sejam apresentados conforme esses indicadores, que fazem parte da Agenda 2030, aprovada pelos países membros da ONU. Assim prepararemos os alunos para que tenham atitudes sustentáveis e consciência de responsabilidade social, para o mundo”, enfatizou Cristiane Tavares.

Além da adesão ao Movimento ODS, o Senac Sergipe está concorrendo ao Selo ODS 2023.

“É um reconhecimento às iniciativas das organizações públicas, privadas, pessoas físicas e da sociedade civil, que realizam ações que se enquadram dentro dos 17 objetivos do movimento, visando uma sociedade mais justa, igualitária e sustentável. Para obter o selo é necessário inscrever projetos da instituição, que atendam algum dos índices do movimento. Esses projetos serão avaliados por uma comissão, que fará a chancela do selo”, enfatizou Izabella Matos.

Movimento ODS

O Movimento ODS é constituído por voluntários, de caráter apartidário, plural e ecumênico, com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade de vida da sociedade.

“Todos devem entender que têm responsabilidade e desenvolver a consciência social. O movimento tem o compromisso de fomentar o cumprimento da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, aprovada por 193 países membros da Organização das Nações Unidas – ONU”, informou Sandra Sena.

Os ODS

Os ODS foram estabelecidos durante sua 70ª Assembleia Geral da ONU, realizada em setembro de 2015, em Nova York. Eles abrangem uma ampla gama de questões, desde erradicação da pobreza até igualdade de gênero, saúde, educação, ação climática e justiça social. São eles:

1 Erradicação da Pobreza

2 Fome Zero e Agricultura Sustentável

3 Saúde e Bem-Estar

4 Educação de Qualidade

5 Igualdade de Gênero

6 Água Potável e Saneamento

7 Energia Limpa e Acessível

8 Trabalho Decente e Crescimento Econômico

9 Indústria, Inovação e Infraestrutura

10 Redução das Desigualdades

11 Cidades e Comunidades Sustentáveis

12 Consumo e Produção Sustentáveis

13 Ação Contra a Mudança Global do Clima

14 Vida na Água

15 Vida Terrestre

16 Paz, Justiça e Instituições Eficazes

17 Parcerias e Meios de Implementação

Esses objetivos são interconectados e visam abordar os desafios globais de maneira abrangente e colaborativa.

Senac |SE